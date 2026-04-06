Pelo menos três mortos e dez feridos em ataque russo a Odessa

Pelo menos três pessoas morreram e dez ficaram feridas na sequência de um ataque noturno das tropas russas em Odessa, na Ucrânia. Um drone de ataque atingiu um edifício residencial de grande altura, destruindo o prédio do terceiro ao quinto andar.

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As autoridades locais especificaram que entre os mortos está uma criança. Dois dos feridos ficaram em estado grave. "Entre eles estão uma criança de dois anos e dois adolescentes de 17 e 18 anos. Todos estão a receber os cuidados médicos necessários", declarou a mesma fonte.

No distrito de Primorsky, em Odessa, foram danificados um complexo de apartamentos residenciais e sete casas particulares. No distrito de Kiev, foram danificados um bloco de apartamentos, cinco casas particulares, um jardim de infância, uma loja e mais de 20 automóveis.

Em consequência do bombardeamento russo de uma instalação de energia no distrito de Nizhyn, na região de Chernihiv, na madrugada desta segunda-feira, 340 mil lares ficaram sem fornecimento de energia. Os técnicos de eletricidade iniciarão os trabalhos de recuperação de emergência logo que a situação de segurança o permita.

Entretanto, em Novorossiysk, as autoridades russas registaram um ataque de drones também na madrugada desta segunda-feira.

A sede operacional da região de Krasnodar disse que "detritos de drone" caíram no território de duas empresas. O complexo de Sheskharis, o maior terminal petrolífero do sul da Rússia, foi atacado pela segunda vez desde o início de março. A instalação recebe, armazena e exporta petróleo e produtos petrolíferos para navios-tanque e desempenha um papel fundamental no funcionamento do porto marítimo de Novorossiysk e de toda a infraestrutura de exportação no sul do país.

O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou o primeiro ataque ao terminal a 2 de março deste ano. Sheskharis já tinha sido alvo de um ataque de Kiev em novembro do ano passado.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Novorossiysk, Andrey Kravchenko, afirmou que os destroços do drone caíram num edifício de apartamentos num distrito urbano do sul da cidade.

De acordo com as autoridades regionais, oito pessoas ficaram feridas, duas crianças e um adulto que viviam numa moradia, outras três num bloco de apartamnetos.

Duas pessoas encontravam-se na autoestrada entre a aldeia de Kabardinka e Novorossiysk. Todas foram levadas para o hospital.