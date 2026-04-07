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Detido em Espanha fugitivo do Tren de Aragua procurado pelos Estados Unidos

Imagem do Comboio de Aragua, em Madrid, em abril de 2026.
Imagem do Comboio de Aragua, em Madrid, em abril de 2026. Direitos de autor  Policía Nacional
Direitos de autor Policía Nacional
De Maria Muñoz Morillo
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A Polícia Nacional espanhola deteve um fugitivo procurado pelos Estados Unidos por pirataria informática de caixas multibanco e financiamento do violento grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, considerada uma das organizações mais violentas e mais poderosas do continente americano.

A Polícia Nacional deteve em Espanha um fugitivo procurado pelas autoridades norte-americanas, acusado de crimes contra instituições bancárias, praticados com o objetivo de financiar a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua.

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O fugitivo terá participado num esquema nos Estados Unidos que se dedicava a piratear caixas multibanco utilizando malware específico, a fim de obter levantamentos fraudulentos de dinheiro que eram utilizados para financiar a organização.

A detenção foi efetuada pela Força de Intervenção Conjunta da Polícia Nacional, criada especificamente para a luta contra esta organização criminosa transnacional.

Colaboração internacional com o FBI

Desde que tomou conhecimento da atividade expansionista do gangue Tren de Aragua em 2022, a Polícia espanhola tem participado em vários fóruns de trabalho multilaterais onde tem trocado informações com países especialmente afetados pelo grupo criminoso.

Um dos grupos é o GICCOT (Grupo Internacional contra o Crime Organizado Transnacional), patrocinado pela agência norte-americana FBI, com sede em El Salvador, que já possui uma vasta experiência na luta contra este tipo de organizações criminosas transnacionais que operam no continente americano e que procuram estabelecer-se em Espanha.

Além disso, foi recentemente criada, no âmbito da AMERIPOL, uma Ação Conjunta e Sustentada para combater as atividades do Tren de Aragua, com o apoio do projeto PACCTO-AMERIPOL, no qual participa a Polícia Nacional. A entidade foi criada para combater essa organização criminosa em particular, refletindo o envolvimento e a conscientização que existe entre os membros da AMERIPOL com o bando criminoso venezuelano.

Estas atividades enquadram-se na estratégia do Comissariado Geral de Inteligência contra as NADSI (Novas Ameaças Desestabilizadoras da Segurança Interna), identificadas como aquelas que promovem ou aceitam a desestabilização do Estado atacado e que agrupam ameaças híbridas perpetradas por atores estatais hostis, criminalidade por procuração associada a esses Estados e criminalidade grave com capacidade desestabilizadora.

O que é o Tren de Aragua?

O Tren de Aragua é uma organização criminosa venezuelana, considerada a mais poderosa do país. Nasceu como um sindicato de trabalhadores ferroviários entre Aragua e Carabobo, mas após a paralisação do projeto em 2011 transformou-se numa quadrilha dedicada ao assassinato, extorsão, sequestro e tráfico de seres humanos.

A sua consolidação deu-se em 2013 sob a liderança de Héctor Rustherford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero", a partir da prisão de Tocorón, que foi o seu centro de operações até há poucos meses. Desde 2018, o grupo expandiu-se pela América Latina seguindo as rotas migratórias venezuelanas, estabelecendo uma presença em países como a Colômbia, o Peru e o Chile.

Os investigadores afirmam que o grupo procura replicar a sua estrutura criminosa em Espanha, com hierarquias definidas e subgrupos dedicados ao tráfico de droga e à extorsão.

É considerada uma das organizações mais violentas e economicamente poderosas do continente americano.

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