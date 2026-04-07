A Polícia Nacional deteve em Espanha um fugitivo procurado pelas autoridades norte-americanas, acusado de crimes contra instituições bancárias, praticados com o objetivo de financiar a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua.

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O fugitivo terá participado num esquema nos Estados Unidos que se dedicava a piratear caixas multibanco utilizando malware específico, a fim de obter levantamentos fraudulentos de dinheiro que eram utilizados para financiar a organização.

A detenção foi efetuada pela Força de Intervenção Conjunta da Polícia Nacional, criada especificamente para a luta contra esta organização criminosa transnacional.

Colaboração internacional com o FBI

Desde que tomou conhecimento da atividade expansionista do gangue Tren de Aragua em 2022, a Polícia espanhola tem participado em vários fóruns de trabalho multilaterais onde tem trocado informações com países especialmente afetados pelo grupo criminoso.

Um dos grupos é o GICCOT (Grupo Internacional contra o Crime Organizado Transnacional), patrocinado pela agência norte-americana FBI, com sede em El Salvador, que já possui uma vasta experiência na luta contra este tipo de organizações criminosas transnacionais que operam no continente americano e que procuram estabelecer-se em Espanha.

Além disso, foi recentemente criada, no âmbito da AMERIPOL, uma Ação Conjunta e Sustentada para combater as atividades do Tren de Aragua, com o apoio do projeto PACCTO-AMERIPOL, no qual participa a Polícia Nacional. A entidade foi criada para combater essa organização criminosa em particular, refletindo o envolvimento e a conscientização que existe entre os membros da AMERIPOL com o bando criminoso venezuelano.

Estas atividades enquadram-se na estratégia do Comissariado Geral de Inteligência contra as NADSI (Novas Ameaças Desestabilizadoras da Segurança Interna), identificadas como aquelas que promovem ou aceitam a desestabilização do Estado atacado e que agrupam ameaças híbridas perpetradas por atores estatais hostis, criminalidade por procuração associada a esses Estados e criminalidade grave com capacidade desestabilizadora.

O que é o Tren de Aragua?

O Tren de Aragua é uma organização criminosa venezuelana, considerada a mais poderosa do país. Nasceu como um sindicato de trabalhadores ferroviários entre Aragua e Carabobo, mas após a paralisação do projeto em 2011 transformou-se numa quadrilha dedicada ao assassinato, extorsão, sequestro e tráfico de seres humanos.

A sua consolidação deu-se em 2013 sob a liderança de Héctor Rustherford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero", a partir da prisão de Tocorón, que foi o seu centro de operações até há poucos meses. Desde 2018, o grupo expandiu-se pela América Latina seguindo as rotas migratórias venezuelanas, estabelecendo uma presença em países como a Colômbia, o Peru e o Chile.

Os investigadores afirmam que o grupo procura replicar a sua estrutura criminosa em Espanha, com hierarquias definidas e subgrupos dedicados ao tráfico de droga e à extorsão.

É considerada uma das organizações mais violentas e economicamente poderosas do continente americano.