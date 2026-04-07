Moscovo ameaça os Estados Bálticos alegando que estes ajudam a Ucrânia a atacar a Rússia

Moscovo acusou os Estados Bálticos de apoiarem a Ucrânia na campanha de Kiev contra os terminais petrolíferos russos, tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia lançado ameaças veladas contra a Estónia, a Letónia e a Lituânia e culpado-os por permitirem que as forças ucranianas utilizassem o seu espaço aéreo.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Em declarações aos jornalistas em Moscovo, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que os Estados Bálticos "receberam um aviso adequado".

"Se os regimes destes países tiverem bom senso, darão ouvidos. Caso contrário, terão de lidar com uma resposta", afirmou Zakharova, sem especificar qual será exatamente essa resposta.

Os comentários de Zakharova surgiram num momento em que as forças armadas ucranianas intensificaram recentemente os ataques a terminais petrolíferos russos na costa do Mar Báltico. Kiev visou principalmente a região de Leningrado, no noroeste da Rússia, situada no Mar Báltico e na fronteira com a Estónia.

Moscovo acusa a Estónia, a Letónia e a Lituânia de abrirem o seu espaço aéreo às forças e aos drones ucranianos e, consequentemente, de ajudarem Kiev a atacar portos russos no Mar Báltico. Os três Estados bálticos têm rejeitado repetidamente estas alegações, considerando-as desinformação.

A Comissão Europeia afirmou que Bruxelas está, por enquanto, a acompanhar de perto a situação e as ameaças russas.

"Um ataque a um dos nossos Estados-membros é um ataque à União Europeia no seu conjunto", afirmou na terça-feira o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier.

Mas, por enquanto, "trata-se de ameaças" que Bruxelas está a acompanhar, cabendo aos Estados-membros em questão "a competência principal".

"Agora, o que podemos fazer como União Europeia para além disso, caso as ameaças se concretizem em algum momento?", questionou Regnier.

"Esta é precisamente a razão pela qual, na área da defesa, temos estado extremamente ativos no último ano, desde o início do mandato, com muitos projetos, programas, roteiros e programas de financiamento apresentados para apoiar os nossos Estados-membros, precisamente porque precisamos de reforçar a nossa resiliência coletiva."

Drones ucranianos entram no espaço aéreo do Báltico

Dois drones ucranianos invadiram o espaço aéreo da Letónia e da Estónia durante um ataque em larga escala, ocorrido durante a noite de 25 de março, contra alvos no interior da Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, classificou o incidente como "uma consequência concreta da guerra de agressão em grande escala da Rússia".

As incursões ocorreram no âmbito de um dos maiores ataques com drones de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia, tendo sido atingidos dois alvos-chave na costa do Mar Báltico: um terminal em Ust-Luga e um quebra-gelo militar em Vyborg.

As forças de Kiev terão agora reiniciado os seus ataques à região de Leningrado durante a noite de terça-feira, tendo sido observadas explosões perto do porto de Ust-Luga.

Sede de um grande terminal petrolífero russo, este local foi atingido pelo menos cinco vezes entre 22 e 31 de março.

É um dos maiores portos da Rússia no Mar Báltico e um importante centro de exportação de petróleo bruto e produtos petrolíferos.