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Um morto e dezenas de feridos em colisão de TGV com camião militar em França

Funcionários da SNCF inspeccionam o TGV depois de ter descarrilado a caminho de Paris, em Ingenheim, perto de Estrasburgo, na quinta-feira, 5 de março de 2020.
Funcionários da SNCF inspeccionam o TGV depois de ter descarrilado a caminho de Paris, em Ingenheim, perto de Estrasburgo, na quinta-feira, 5 de março de 2020. Direitos de autor  AP Photo/Jean-Francois Badias
Direitos de autor AP Photo/Jean-Francois Badias
De Olivier Tolachides
Publicado a Últimas notícias
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Maquinista do TGV morreu e 27 pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreu numa passagem de nível na manhã de terça-feira.

O ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot, anunciou no X, na manhã de terça-feira, que um acidente entre um TGV e um veículo pesado de mercadorias tinha ocorrido entre Béthune e Lens, na região de Pas-de-Calais.

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Segundo a imprensa francesa, o comboio de alta velocidade que viajava de Dunquerque para Paris terá atingido um camião que seguia numa escolta de transporte de equipamento militar.

De acordo com a SNCF, a empresa pública da ferrovia em França, o maquinista do TGV morreu e 27 pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreu por volta das 7h da manhã numa passagem de nível em Bully-les-Mines. Cerca de 350 passageiros seguiam a bordo do comboio.

Pelo menos duas pessoas estão em "condição crítica" mas não correm perigo de vida e outras 13 apresentavam "ferimentos graves", segundo a AFP.

O motorista do camião que transportava equipamento militar e colidiu com o TGV foi detido, de acordo com uma fonte judicial que falou à AFP.

Entretanto, o ministério público de Béthune adiantou que foi aberta uma investigação sobre acusações de "homicídio involuntário por perigo deliberado da vida de outras pessoas", bem como de "lesões involuntárias".

O motorista do camião, um civil, estaria sozinho no veículo pesado de mercadorias no momento do embate.

O presidente da câmara de Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, confirmou que o camião transportava "uma ponte móvel do exército" e especificou que a colisão ocorreu a uma velocidade de 160 km/h.

O ministro dos Transportes esteve no local com o diretor-geral da SNCF, o antigo primeiro-ministro francês Jean Castex que falou aos jornalistas ao final da manhã desta terça-feira.

"Não sabemos as circunstâncias precisas do acidente, nem as suas causas. Ocorreu numa passagem de nível que estava em estado normal de funcionamento. Esta passagem de nível não apresentou sinais de mau funcionamento. De acordo com as descobertas iniciais, as barreiras funcionaram corretamente. Cabe agora à investigação fornecer todos os esclarecimentos necessários", declarou Jean Castex, citado pelo Le Figaro.

Segundo também as autoridades francesas, cita o Le Figaro, as circunstâncias exatas do acidente são para já desconhecidas. Mas por se tratar de uma passagem de nível, o comboio não estava a circular a grande velocidade nesta secção da via. No entanto, o impacto foi suficientemente violento para matar o maquinista.

Entretanto, o tráfego ferroviário na região está completamente suspenso e a linha férrea estará encerrada por "pelo menos uma semana, em princípio", segundo a SNCF. "A energia foi restaurada na área, mas ajustes de tráfego foram feitos para que os comboios possam usar uma rota de desvio", alerta a empresa.

Fabien Villedieu, secretário federal da Sud Rail e motorista da SNCF, partilhou na rede social X as primeiras imagens da colisão, que mostram a frente do comboio TGV deformada e com sinais de ter ardido após o impacto com o camião.

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