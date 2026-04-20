Atirador mata oito crianças no Louisiana, sete eram seus filhos

Um pai matou a tiro oito crianças, incluindo sete dos seus próprios filhos, num ataque à sua família na manhã de domingo no Louisiana, que se estendeu por duas casas num bairro de Shreveport, deixando a comunidade abalada por um dos tiroteios em massa mais mortíferos do país nos últimos anos, informou a polícia.

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Duas mulheres, incluindo a esposa do atirador, que era a mãe dos seus filhos, também foram alvejadas e ficaram gravemente feridas, de acordo com o porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport, Chris Bordelon. As autoridades afirmaram que as crianças — todas abatidas na mesma casa — tinham idades compreendidas entre um e, aproximadamente, 14 anos.

As vítimas eram três rapazes e cinco raparigas, de acordo com o gabinete do médico legista do condado de Caddo.

O atirador, identificado como Shamar Elkins, de 31 anos, morreu após uma perseguição policial que terminou com os agentes a dispararem contra ele, segundo adiantou Bordelon.

As autoridades não revelaram o que poderá ter desencadeado estes atos de violência, mas o porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport afirmou que os detetives estavam confiantes de que o tiroteio foi "inteiramente um incidente doméstico".

O ataque foi o tiroteio em massa mais mortífero nos EUA em mais de dois anos.

"Não sei o que dizer, estou simplesmente chocado", afirmou Wayne Smith, chefe da Polícia de Shreveport. "Não consigo sequer imaginar como é que algo assim pôde acontecer."

Chris Bordelon referiu que a polícia já conhecia Elkins, que tinha sido detido num caso relacionado com armas de fogo em 2019, mas acrescentou que as autoridades não tinham conhecimento de quaisquer casos anteriores de violência doméstica.

A polícia detalhou também que os ataques começaram antes do nascer do sol num bairro a sul do centro de Shreveport, quando o suspeito alvejou uma mulher numa casa e depois se dirigiu para o outro local "onde este ato hediondo foi cometido".

Sete crianças foram mortas dentro da segunda casa e uma foi encontrada morta no telhado, aparentemente após ter tentado fugir, indicou Bordelon. Outra criança saltou do telhado e espera-se que sobreviva após ter sido levada para um hospital.