Poucas horas depois do pior tiroteio em massa numa escola canadiana da história recente, que causou a morte de oito pessoas e mais de 25 feridos na Colúmbia Britânica, a polícia identificou o suspeito como sendo Jesse Van Rootselaar, de 18 anos, conhecida dos serviços policiais devido a um passado com problemas de saúde mental, segundo as autoridades.

A jovem de 18 anos foi encontrada morta devido a um ferimento aparentemente autoinfligido, após o ataque à escola no qual morreram seis pessoas, incluindo cinco alunos e um professor, bem como duas pessoas que viviam na pequena cidade de Tumbler Ridge, mais tarde identificadas como a mãe, de 39 anos, da agressora, e o meio-irmão, de 11 anos, informou a polícia.

O vice-comissário da Real Polícia Montada do Canadá, Dwayne McDonald, afirmou que as vítimas da escola não eram familiares de Van Rootselaar e que o motivo do ataque continua por esclarecer.

"Nesta altura, não há informações de que alguém tenha sido especificamente visado", disse McDonald.

A polícia, que chegou dois minutos após a chamada inicial, disse que, quando chegaram, estavam a ser disparados tiros na sua direção e que recuperaram uma arma longa e uma arma modificada.

O primeiro-ministro Mark Carney falou ao chegar ao Parlamento, enviando os seus pensamentos às famílias das vítimas. Os pais, avós, irmãs e irmãos de Tumbler Ridge vão acordar sem alguém que amam. A nação está de luto convosco, e o Canadá está ao vosso lado".

E acrescentou: "Vamos ultrapassar isto." Entretanto, as bandeiras dos edifícios governamentais serão hasteadas a meia haste durante os próximos sete dias.

Uma comunidade em luto

O raro ataque deixou uma comunidade devastada. Um membro, Shelley Quist, disse que a sua vizinha perdeu o seu filho de 12 anos. "Ouvimos a mãe dele. Ela estava na rua a chorar. Ela queria o corpo do filho", disse Quist.

Quist, que estava a trabalhar no hospital local no momento do ataque, disse que o seu filho de 17 anos também estava na escola, a qual permaneceu fechada por mais de duas horas. Segundo o site oficial do governo provincial, a Escola Secundária de Tumbler Ridge tinha 175 alunos do 7.º ao 12.º ano.

Cinco das vítimas terão sido encontradas na biblioteca da escola, de acordo com McDonald da RCMP. Quist disse que, tanto quanto sabe, "os sétimos e oitavos anos, penso eu, estavam lá em cima na biblioteca, e foi para lá que o atirador foi". O seu filho tinha estado na biblioteca apenas 15 minutos antes do ataque.

"Eu estava prestes a ir a correr para a escola, mas o meu colega de trabalho conteve-me. E depois consegui telefonar ao Darian para saber que ele estava bem", disse ela.

Foi quando o diretor percorreu os corredores da escola e ordenou que as portas fossem fechadas que Darian Quist disse ter percebido que o ataque era real. Enquanto esteve em confinamento, recebeu também fotografias de sangue enviadas por outros alunos.

"Usámos a secretária para bloquear as portas", disse.

Entretanto, o presidente da câmara da cidade, Darryl Krakowka, disse que ficou "destroçado" com as notícias "devastadoras", acrescentando: "Vivo aqui há 18 anos. Provavelmente conheço cada uma das vítimas".

O Canadá tem leis rigorosas de controlo de armas devido às medidas tomadas pelo governo após anteriores tiroteios em massa, incluindo uma proibição recentemente alargada de todas as armas que considera armas de assalto.