Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, ao centro, ajuda a hastear a bandeira do Canadá no novo consulado em Nuuk, Gronelândia, a 6 de fevereiro de 2026
No Comment

Vídeo. Gronelândia: hasteada bandeira do Canadá na abertura de consulado

Últimas notícias:

Canadá e França inauguraram um consulado em Nuuk, na Gronelândia, onde a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, içou a bandeira do país numa cerimónia oficial.

A bandeira canadiana com a folha de ácer foi hasteada e dezenas de pessoas entoaram o hino enquanto a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, inaugurava oficialmente o consulado do país em Nuuk, a maior cidade da gelada ilha ártica.

Cerca de 50 pessoas reuniram-se para o evento e aplaudiram à medida que a bandeira subia no mastro.

Canadá e França contestam as pretensões do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre este território autónomo dinamarquês.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, afirmou que a iniciativa sublinha os valores partilhados e os fortes laços com o Canadá.

França afirma que a decisão de abrir esta representação foi tomada aquando da visita do presidente Emmanuel Macron, em junho.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE