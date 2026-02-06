Vídeo. Gronelândia: hasteada bandeira do Canadá na abertura de consulado

A bandeira canadiana com a folha de ácer foi hasteada e dezenas de pessoas entoaram o hino enquanto a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, inaugurava oficialmente o consulado do país em Nuuk, a maior cidade da gelada ilha ártica.
Cerca de 50 pessoas reuniram-se para o evento e aplaudiram à medida que a bandeira subia no mastro.
Canadá e França contestam as pretensões do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre este território autónomo dinamarquês.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, afirmou que a iniciativa sublinha os valores partilhados e os fortes laços com o Canadá.
França afirma que a decisão de abrir esta representação foi tomada aquando da visita do presidente Emmanuel Macron, em junho.