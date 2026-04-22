Cerca de 7.900 pessoas morreram ou desapareceram nas rotas migratórias em 2025, elevando o total de mortos e desaparecidos desde 2014 para mais de 80.000, informou na terça-feira a agência das Nações Unidas para as migrações.

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A Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU afirmou que as pessoas estavam a ser forçadas a empreender viagens perigosas e irregulares quando as rotas seguras estavam fora do seu alcance e instou os países a encontrarem a vontade política para salvar mais vidas nas rotas migratórias.

O Projeto Migrantes Desaparecidos da OIM "documentou mais de 80.000 mortes e desaparecimentos durante a migração desde 2014", afirmou a agência.

"Embora estes números representem apenas o limite mínimo do número real de pessoas afetadas, sublinham, no entanto, a necessidade de ação urgente para pôr fim às mortes de migrantes e atender às complexas necessidades das famílias que ficam para trás", disse a OIM.

As 7.904 mortes e desaparecimentos documentados em 2025 foram inferiores ao número de 9.200 registado em 2024, o maior total anual de que há registo.

No entanto, a OIM disse que as mortes e desaparecimentos "marcam a continuação e a escalada de um fracasso global para acabar com essas mortes evitáveis".

"O ano de 2025 foi marcado por um nível sem precedentes de cortes na ajuda e restrições à informação sobre rotas irregulares perigosas, tornando cada vez mais invisíveis os migrantes desaparecidos", disse.

Alterações na fronteira dos EUA

Nas Américas, os fluxos migratórios em direção ao norte pela rota da América Central registaram uma queda acentuada em comparação com 2024.

A principal razão é "a grande mudança nas políticas de migração da administração dos EUA e o encerramento da fronteira sul", disse Maria Moita, diretora de resposta humanitária e recuperação da OIM.

O número de mortes na rota diminuiu drasticamente, mas a agência referiu a escassez de dados provenientes dos Estados Unidos e do México, bem como a falta de capacidade da OIM na região devido a cortes no financiamento.

Migrantes atravessam a pé o Fosso de Darién entre a Colômbia e o Panamá na esperança de chegar aos EUA, 9 de maio de 2023 AP Photo

Na Europa, o número total de chegadas diminuiu, mas o perfil dos movimentos alterou-se, com os cidadãos do Bangladesh a tornarem-se o maior grupo de chegadas, enquanto as chegadas de sírios diminuíram na sequência de mudanças políticas e de orientação, afirmou a OIM.

Foram registadas cerca de 3.400 mortes e desaparecimentos nas rotas marítimas para a Europa, das quais 1.330 na rota do Mediterrâneo central e mais de 1.200 na rota da África Ocidental/Atlântico para as Ilhas Canárias, em Espanha.

Segundo a OIM, em 2025 foram registadas cerca de 900 mortes e desaparecimentos durante as travessias marítimas na Baía de Bengala e no Mar de Andamão, uma rota utilizada quase exclusivamente pelos refugiados Rohingya, "o que faz deste o ano mais mortífero de que há registo para esta rota".

Riscos "muito reais"

"As rotas estão a mudar em resposta a conflitos, pressões climáticas e alterações políticas, mas os riscos continuam a ser muito reais", afirmou a diretora da OIM, Amy Pope.

"Por detrás destes números estão pessoas que fazem viagens perigosas e famílias que ficam à espera de notícias que podem nunca chegar", afirmou num comunicado.

"Os dados são fundamentais para compreender estas rotas e conceber intervenções que possam reduzir os riscos, salvar vidas e promover vias de migração mais seguras."

Refugiados Rohingya recolhem resíduos de plástico de um canal de drenagem em Cox's Bazar, 22 de novembro de 2025 AP Photo

A agência das migrações destacou que se estima que, pelo menos, cerca de 340.000 familiares tenham sido diretamente afetados pela crise dos migrantes desaparecidos desde 2014.

Estes familiares sofrem os terríveis impactos psicológicos, sociais, jurídicos e económicos de ter um familiar cujo desaparecimento continua por resolver, afirmou.

"É necessária uma vontade política sustentada para salvar vidas nas rotas migratórias em todo o mundo e tornar visíveis as famílias mais afetadas por estas perdas evitáveis", indicou a agência.