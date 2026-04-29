Starmer nega as alegações de que o seu gabinete exerceu pressão sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros para que aprovasse a nomeação de Mandelson como embaixador britânico em Washington, apesar de não ter passado no controlo de segurança.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobreviveu a uma tentativa dos políticos da oposição de o submeter a uma investigação parlamentar sobre a sua controversa nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos EUA.
Os deputados votaram contra o envio de Starmer a uma comissão para analisar se ele enganou o Parlamento ao dar o cargo diplomático a Mandelson, um ex-associado do falecido criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.
Foi o mais recente desenvolvimento de um escândalo implacável que tem atormentado o governo trabalhista de Starmer durante meses, dificultando o seu trabalho e levando a apelos à sua demissão.
Após um debate que durou mais de cinco horas, 335 deputados votaram contra a abertura de um inquérito, contra 223 a favor, uma maioria de 112 deputados num parlamento de 650 lugares.
O inquérito seria realizado pelo comité interpartidário de privilégios, que investiga potenciais violações da conduta parlamentar.
O líder do partido conservador da oposição, Kemi Badenoch, que liderou o movimento para a investigação, disse que era "muito óbvio" que o que Starmer havia dito à Câmara dos Comuns sobre a nomeação de Mandelson para 2024 "não era correto".
"É evidente que não foi seguido o devido processo legal", disse aos deputados.
Starmer nega as alegações de que o seu gabinete exerceu pressão sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros para que aprovasse a nomeação de Mandelson como embaixador britânico em Washington, apesar de ter falhado a verificação de segurança.
No início deste mês, Starmer demitiu o funcionário mais graduado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Olly Robbins, por não lhe ter dito, nem a outros ministros, que Mandelson não tinha passado nos controlos.
Starmer, que classificou a moção de investigação como "uma manobra política" antes das eleições locais em Inglaterra, Escócia e País de Gales na próxima semana, comanda uma grande maioria na câmara baixa do parlamento.
Os deputados do seu partido trabalhista, no poder, receberam ordens para votar contra a moção, o que significa que era sempre improvável que fosse aprovada.
No entanto, vários deputados do Partido Trabalhista discordaram, sublinhando o seu descontentamento com o primeiro-ministro.
Brian Leishman, um rebelde trabalhista frequente, afirmou que Starmer deveria ter-se apresentado à comissão e votou a favor da moção.
A deputada Emma Lewell afirmou que as instruções do governo para votar contra "contribuíram para a terrível narrativa de que há algo a esconder".
"Erro grave"
Starmer demitiu Mandelson em setembro de 2025, depois de um novo lote de revelações sobre a extensão da amizade deste último com Epstein, que morreu na prisão em 2019.
Mas a disputa só aumentou desde então, com o antigo chefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, e o ex-chefe de comunicações, Tim Allan, forçados a renunciar no início deste ano.
A causa de Starmer não tem sido ajudada pelo facto de a polícia britânica estar a investigar Mandelson por alegações de que este cometeu má conduta no exercício das suas funções enquanto ministro trabalhista há mais de uma década.
Mandelson é acusado de ter passado informação sensível a Epstein. Ele nega qualquer irregularidade.
Na terça-feira, McSweeney disse à comissão parlamentar dos negócios estrangeiros que cometeu um "erro grave" ao aconselhar Starmer a nomear Mandelson.
Mas negou ter dito aos funcionários que os controlos de segurança de Mandelson "deviam ser eliminados a todo o custo".
Anteriormente, o antecessor de Robbins no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Philip Barton, disse aos deputados que era invulgar uma nomeação ser anunciada antes de o processo de verificação estar concluído.
O comité de privilégios foi responsável pela saída do ex-primeiro-ministro Boris Johnson da política da linha de frente depois de investigá-lo por enganar o parlamento sobre as chamadas violações "partygate" das leis COVID-19.
Johnson deixou de ser deputado em 2023, antes de a comissão ter publicado um relatório recomendando a sua suspensão.