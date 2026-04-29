O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobreviveu a uma tentativa dos políticos da oposição de o submeter a uma investigação parlamentar sobre a sua controversa nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos EUA.

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Os deputados votaram contra o envio de Starmer a uma comissão para analisar se ele enganou o Parlamento ao dar o cargo diplomático a Mandelson, um ex-associado do falecido criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.

Foi o mais recente desenvolvimento de um escândalo implacável que tem atormentado o governo trabalhista de Starmer durante meses, dificultando o seu trabalho e levando a apelos à sua demissão.

Após um debate que durou mais de cinco horas, 335 deputados votaram contra a abertura de um inquérito, contra 223 a favor, uma maioria de 112 deputados num parlamento de 650 lugares.

O inquérito seria realizado pelo comité interpartidário de privilégios, que investiga potenciais violações da conduta parlamentar.

Kemi Badenoch, líder do partido conservador britânico, fala durante um debate na Câmara dos Comuns, em Londres, a 28 de abril de 2026 AP Photo

O líder do partido conservador da oposição, Kemi Badenoch, que liderou o movimento para a investigação, disse que era "muito óbvio" que o que Starmer havia dito à Câmara dos Comuns sobre a nomeação de Mandelson para 2024 "não era correto".

"É evidente que não foi seguido o devido processo legal", disse aos deputados.

Starmer nega as alegações de que o seu gabinete exerceu pressão sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros para que aprovasse a nomeação de Mandelson como embaixador britânico em Washington, apesar de ter falhado a verificação de segurança.

No início deste mês, Starmer demitiu o funcionário mais graduado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Olly Robbins, por não lhe ter dito, nem a outros ministros, que Mandelson não tinha passado nos controlos.

Starmer, que classificou a moção de investigação como "uma manobra política" antes das eleições locais em Inglaterra, Escócia e País de Gales na próxima semana, comanda uma grande maioria na câmara baixa do parlamento.

Os deputados do seu partido trabalhista, no poder, receberam ordens para votar contra a moção, o que significa que era sempre improvável que fosse aprovada.

No entanto, vários deputados do Partido Trabalhista discordaram, sublinhando o seu descontentamento com o primeiro-ministro.

Brian Leishman, um rebelde trabalhista frequente, afirmou que Starmer deveria ter-se apresentado à comissão e votou a favor da moção.

A deputada Emma Lewell afirmou que as instruções do governo para votar contra "contribuíram para a terrível narrativa de que há algo a esconder".

Peter Mandelson à porta de sua casa em Londres, 20 de abril de 2026 AP Photo

"Erro grave"

Starmer demitiu Mandelson em setembro de 2025, depois de um novo lote de revelações sobre a extensão da amizade deste último com Epstein, que morreu na prisão em 2019.

Mas a disputa só aumentou desde então, com o antigo chefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, e o ex-chefe de comunicações, Tim Allan, forçados a renunciar no início deste ano.

A causa de Starmer não tem sido ajudada pelo facto de a polícia britânica estar a investigar Mandelson por alegações de que este cometeu má conduta no exercício das suas funções enquanto ministro trabalhista há mais de uma década.

Mandelson é acusado de ter passado informação sensível a Epstein. Ele nega qualquer irregularidade.

Na terça-feira, McSweeney disse à comissão parlamentar dos negócios estrangeiros que cometeu um "erro grave" ao aconselhar Starmer a nomear Mandelson.

Documento incluído na divulgação dos ficheiros de Jeffrey Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA, 10 de fevereiro de 2026 AP Photo

Mas negou ter dito aos funcionários que os controlos de segurança de Mandelson "deviam ser eliminados a todo o custo".

Anteriormente, o antecessor de Robbins no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Philip Barton, disse aos deputados que era invulgar uma nomeação ser anunciada antes de o processo de verificação estar concluído.

O comité de privilégios foi responsável pela saída do ex-primeiro-ministro Boris Johnson da política da linha de frente depois de investigá-lo por enganar o parlamento sobre as chamadas violações "partygate" das leis COVID-19.

Johnson deixou de ser deputado em 2023, antes de a comissão ter publicado um relatório recomendando a sua suspensão.