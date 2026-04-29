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Tropas israelitas matam menino de nove anos e outras quatro pessoas em Gaza

Ambulâncias jordanas transportam crianças da Faixa de Gaza
Ambulâncias jordanas transportam crianças da Faixa de Gaza Direitos de autor  Raad Adayleh/AP
Direitos de autor Raad Adayleh/AP
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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A criança estava a apanhar lenha a 400 metros da "linha amarela" quando foi morta por fogo israelita.

Os mais recentes ataques israelitas a Gaza mataram pelo menos cinco pessoas, esta terça-feira.

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Entre as vítimas há um menino de nove anos que estava a recolher lenha na parte oriental da cidade de Khan Younis quando foi morto por fogo israelita, segundo as autoridades do hospital Nasser. A área onde estava a criança fica a cerca de 400 metros a oeste da chamada Linha Amarela, que separa as áreas controladas por Israel do resto de Gaza. As forças armadas israelitas ainda não comentaram o sucedido.

Entretanto, quatro homens foram mortos num ataque israelita contra um carro na cidade de Gaza, de acordo com o hospital Shifa. O exército israelita diz ter atingido "um terrorista" na cidade de Gaza, mas não forneceu mais informações.

Na segunda-feira, um grupo de 81 crianças doentes e feridas, juntamente com as famílias, foram retiradas de Gaza, através da Ponte Rei Hussein, para receberem tratamento médico em vários hospitais públicos e privados da Jordânia.

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Saleh Zeidan, pai de uma criança ferida, conta: "A minha filha ficou ferida, há fragmentos de estilhaços dentro do seu corpo. A mão dela foi amputada e inseriram-lhe duas hastes de platina nos dedos. Depois, recebemos assistência do Reino Hachemita da Jordânia, que concordou em fornecer à Duaa uma prótese de mão e um enxerto ósseo para o dedo".

O tratamento faz parte de uma iniciativa jordana para prestar cuidados médicos urgentes a 2.000 crianças

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