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Deslocados atravessam uma ponte destruída para regressar às aldeias após o cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel
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Vídeo. Líbano: imagens aéreas mostram destruição generalizada no sul

Últimas notícias:

Entrou em vigor na sexta-feira, no Líbano, um cessar-fogo de dez dias, mas registaram-se vários ataques israelitas e o Hezbollah reivindicou o primeiro ataque na terça-feira

Imagens de quarta-feira mostraram destruição generalizada em partes do sul do Líbano, após a incursão de Israel na área para realizar operações militares contra o Hezbollah.

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As forças armadas israelitas criaram uma zona tampão que se estende cerca de 10 quilómetros para dentro do território libanês.

Nesta área, habitações e infraestruturas foram destruídas, com Israel a afirmar que as demolições visam eliminar posições do Hezbollah e impedir que os combatentes operem perto da fronteira.

Os combates entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, irromperam depois de os Estados Unidos e Israel terem lançado os primeiros ataques contra o Irão.

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