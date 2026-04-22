Vídeo. Líbano: imagens aéreas mostram destruição generalizada no sul

Imagens de quarta-feira mostraram destruição generalizada em partes do sul do Líbano, após a incursão de Israel na área para realizar operações militares contra o Hezbollah.
As forças armadas israelitas criaram uma zona tampão que se estende cerca de 10 quilómetros para dentro do território libanês.
Nesta área, habitações e infraestruturas foram destruídas, com Israel a afirmar que as demolições visam eliminar posições do Hezbollah e impedir que os combatentes operem perto da fronteira.
Os combates entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, irromperam depois de os Estados Unidos e Israel terem lançado os primeiros ataques contra o Irão.