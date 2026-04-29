Trump avisa Irão para "ficar esperto depressa", enquanto EUA preparam longo bloqueio portuário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irão, na quarta-feira, para "ser inteligente rapidamente" e concordar com um acordo de paz, uma vez que os esforços de Washington e Teerão para pôr fim às hostilidades pareciam estar ainda num impasse.

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"O Irão não consegue agir em conjunto. Não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor eles ficarem espertos depressa!", escreveu Trump numa publicação na sua plataforma Truth Social, ao lado de uma ilustração na qual o presidente dos EUA surge a segurar uma espingarda de assalto, com a legenda: "No more Mr Nice Guy".

Uma segunda ronda de conversações de paz deveria ter acontecido em Islamabad, no fim de semana, mas Trump ordenou abruptamente aos seus enviados que não comparecessem.

Em declarações à Fox News, Trump disse: "Temos todos os cartões. Podem chamar-nos sempre que quiserem, mas não vão fazer mais voos de 18 horas para ficarem sentados a falar de nada", acrescentou.

O líder da Casa Branca disse ainda à agência noticiosa norte-americana Axios que o cancelamento das conversações não significava um recomeço das hostilidades, insistindo que "ainda não pensámos nisso".

Captura de ecrã de uma publicação na conta Truth Social do Presidente dos EUA, Donald Trump, 29 de abril de 2026 @realDonaldTrump

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e Jared Kushner, deslocar-se-ão ao Paquistão no sábado para uma "conversa pessoal", com o objetivo de "esperar que a bola avance em direção a um acordo", afirmou a Casa Branca na sexta-feira.

No entanto, os meios de comunicação social estatais iranianos insistiram que as conversações diretas nunca estiveram em cima da mesa, uma vez que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, terminou a sua própria visita diplomática a Islamabad antes do anúncio de Trump.

Araghchi reuniu-se com o chefe militar paquistanês Asim Munir, uma figura-chave no esforço de mediação, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o ministro dos Negócios Estrangeiros Ishaq Dar.

Uma primeira ronda de negociações entre o Irão e os EUA teve lugar no Paquistão no início deste mês, mas ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo.

Planos para um longo bloqueio

De acordo com a imprensa norte-americana, Trump disse aos responsáveis pela segurança nacional dos EUA para se prepararem para um longo bloqueio dos portos iranianos, a fim de obrigar Teerão a desistir do seu programa nuclear.

De acordo com o Wall Street Journal, Trump não acredita que o Irão esteja a negociar de boa fé e espera que este país seja forçado a suspender o enriquecimento de urânio durante 20 anos e a aceitar restrições rigorosas após esse período.

Citando funcionários não identificados, o WSJ disse que Trump decidiu, durante uma reunião na segunda-feira na sala de reuniões da Casa Branca, que tanto retomar os bombardeamentos como abandonar o conflito eram demasiado arriscados.

Em vez disso, terá dito às autoridades que a Marinha dos EUA continuaria a apertar as principais exportações de petróleo do Irão até que Teerão concordasse com todas as exigências de Washington.

Vista de ecrãs que mostram a navegação no Médio Oriente na Organização do Comércio Marítimo do Reino Unido em Portsmouth, 27 de abril de 2026 AP Photo

O Irão fechou efetivamente o crucial Estreito de Ormuz quando a guerra eclodiu em 28 de fevereiro. Normalmente, um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo transita por esta via navegável. O seu encerramento fez disparar os preços da energia em todo o mundo.

A 13 de abril, a Marinha dos EUA impôs o seu próprio bloqueio aos portos iranianos que, segundo o Comando Central dos EUA, se aplicaria a "toda a costa iraniana".

Esse bloqueio já se faz sentir no Irão, com os sites de controlo de divisas a afirmarem, na quarta-feira, que o rial tinha caído para um mínimo histórico em relação ao dólar.

No mercado negro, o rial estava a ser negociado a cerca de 1,80 milhões em relação ao dólar americano, segundo os sites de câmbio Bonbast e AlanChand.

Quando a guerra começou, um dólar americano valia cerca de 1,70 milhões de riais.

O Irão tem oficialmente várias taxas de câmbio fixas, mas os dois sites são geralmente utilizados como referência para as taxas não oficiais.