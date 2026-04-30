O homem acusado de ter tentado invadir o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca com armas e facas e de ter tentado matar o presidente Donald Trump concordou na quinta-feira em permanecer preso enquanto aguarda julgamento.

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Cole Tomas Allen não se pronunciou durante a sua breve comparência perante a magistrada Moxila Upadhyaya.

Os procuradores alegam que Allen planeou o seu ataque durante semanas e seguiu os movimentos de Trump na internet antes de passar por um magnetómetro no Washington Hilton, no sábado à noite, com uma arma longa, e perturbar um dos eventos anuais mais importantes da capital dos EUA.

Allen ficou ferido durante o ataque, mas não foi atingido.

Um agente dos Serviços Secretos foi baleado, mas estava a usar um colete à prova de bala e sobreviveu, segundo as autoridades.

Os procuradores afirmaram acreditar que Allen disparou a sua caçadeira pelo menos uma vez e que um agente dos Serviços Secretos disparou cinco tiros. Nunca foi confirmado publicamente que foi a bala de Allen que atingiu o colete do agente.

Esta imagem, contida num processo judicial do Departamento de Justiça, mostra Cole Tomas Allen no seu quarto de hotel em Washington, 25 de abril de 2026 AP Photo

Numa carta enviada aos procuradores na quarta-feira, os advogados de Allen alegaram que algumas das declarações do procurador-geral em exercício Todd Blanche "indicam que as provas balísticas recuperadas são inconsistentes com aspetos da teoria do governo, provas recolhidas pelo governo e/ou declarações feitas por testemunhas".

O Departamento de Justiça, em resposta, afirmou que as provas mostram que Allen disparou a caçadeira pelo menos uma vez na direção do agente dos Serviços Secretos. Os investigadores recuperaram pelo menos um fragmento no local do crime que é consistente com um projétil de chumbo grosso, escreveram os procuradores.

"O governo não tem conhecimento de quaisquer provas físicas, provas de vídeo digital ou declarações de testemunhas que sejam inconsistentes com a teoria de que o seu cliente disparou a caçadeira na direção" do agente ou de que o agente "foi efetivamente atingido uma vez no peito enquanto usava um colete balístico", escreveram os procuradores.

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Os procuradores afirmaram nos documentos que Allen, de 31 anos, tirou uma fotografia de si próprio no seu quarto de hotel poucos minutos antes do incidente e que estava equipado com um saco de munições, um coldre de pistola ao ombro e uma faca embainhada.

Numa mensagem que as autoridades dizem esclarecer o motivo, Allen referiu-se a si próprio como um "Assassino Federal Amigável" e aludiu obliquamente a queixas sobre uma série de acções da administração Trump, de acordo com escritos enviados a familiares pouco antes dos disparos de sábado à noite.

Os advogados de Allen estão a pressionar pela sua libertação, argumentando em documentos judiciais que o caso do governo é "baseado em inferências sobre a intenção do senhor Allen que levantam mais perguntas do que respostas".

Presidente dos EUA, Donald Trump, fala na Sala de Imprensa James Brady, na Casa Branca, 25 de abril de 2026 AP Photo

A defesa observou que os escritos de Allen nunca mencionavam Trump pelo nome.

"A prova do governo sobre a infração imputada, a tentativa de assassinato do presidente, é, portanto, construída inteiramente sobre especulação, mesmo sob a leitura mais generosa da sua teoria", escreveram os advogados de defesa.

Allen foi acusado na segunda-feira desse crime, bem como de dois outros crimes relacionados com armas de fogo, incluindo o disparo de uma arma durante um crime de violência.

Pode ser condenado a prisão perpétua se for condenado apenas pelo crime de assassínio.