O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que estava a analisar uma nova proposta do Irão para acabar com a guerra, mas manifestou ceticismo quanto à possibilidade de um acordo.

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"Depois digo-vos o que se passa", disse antes de embarcar no Air Force One, acrescentando que "agora vão dar-me o texto exato".

Num post posterior no Truth Social, o presidente republicano reiterou a sua posição inicial, mas não forneceu mais informações sobre a proposta ou quaisquer pontos de atrito que ainda possam prevalecer para bloquear um potencial acordo.

"Em breve irei rever o plano que o Irão acabou de nos enviar, mas não consigo imaginar que seja aceitável, na medida em que eles ainda não pagaram um preço suficientemente grande pelo que fizeram à Humanidade, e ao Mundo, nos últimos 47 anos", escreveu Trump.

Captura de ecrã da última publicação do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o Irão no Truth Social, 2 de maio de 2026 @realDonaldTrump/TruthSocial

Duas agências noticiosas iranianas semi-oficiais, Tasnim e Fars, que se acredita serem próximas do Corpo de Guardas da Revolução paramilitar do Irão (IRGC), disseram que Teerão enviou uma proposta de 14 pontos através do Paquistão em resposta a uma proposta de nove pontos dos EUA.

Os meios de comunicação social estatais iranianos não deram informações sobre a nova proposta. O Paquistão foi o anfitrião de anteriores negociações presenciais entre o Irão e os Estados Unidos em Islamabad, que mais tarde foram interrompidas, com os EUA a recusarem-se a participar depois de as delegações iranianas se terem retirado, citando a distância e o tempo de viagem.

Trump rejeitou uma proposta anterior do Irão esta semana. No entanto, as conversações prosseguiram e o frágil cessar-fogo de três semanas parece ainda estar a manter-se.

Um homem está na água enquanto graneleiros, navios de carga e navios de serviço se alinham no horizonte no Estreito de Ormuz, ao largo de Bandar Abbas, Irão, segunda-feira, 27 de abril de 2026 Razieh Poudat/AP

O Presidente dos EUA também apresentou um novo plano para reabrir o Estreito de Ormuz, na foz do Golfo Pérsico, por onde passa normalmente cerca de um quinto do comércio mundial de petróleo e gás natural. A via navegável estratégica tem estado efetivamente fechada ao tráfego marítimo desde o início da guerra israelo-americana, em 28 de fevereiro.

Nos últimos dias, o Irão sugeriu que permitiria a passagem segura de navios que pagassem uma taxa, o que provocou uma resposta furiosa de Washington.

Os EUA avisaram as companhias de navegação que poderiam ser alvo de sanções se pagassem ao Irão para atravessar a via navegável, aumentando a pressão no impasse sobre o seu controlo.

Uma mulher passa por um graffiti anti-EUA pintado na parede da Universidade de Teerão, na rua Enqelab-e-Eslami, no centro de Teerão, Irão, sábado, 25 de abril de 2026 Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Washington advertiu na sexta-feira contra as transferências não só em dinheiro, mas também em "activos digitais, compensações, swaps informais ou outros pagamentos em espécie", incluindo doações de caridade e pagamentos em embaixadas iranianas, reiterando a sua posição de que não permitiria que Teerão "intimidasse a economia global".

Trump lançou um bloqueio naval a todos os portos iranianos há algumas semanas, em resposta à recusa do Irão em permitir o tráfego marítimo no estreito. A Marinha dos EUA informou que obrigou cerca de 50 navios que tentavam entrar e sair do Irão a voltar para trás, estrangulando efetivamente a sua economia.

O Presidente dos EUA afirmou por diversas vezes que o bloqueio naval está a causar perdas da ordem dos 500 milhões de dólares (426 milhões de euros) por dia à já difícil economia iraniana, que tem sido atingida na última década por duras sanções norte-americanas e internacionais, devido ao seu programa nuclear e ao seu historial em matéria de direitos humanos.