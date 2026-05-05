EUA ameaçam responder de forma "devastadora" a qualquer ataque iraniano contra navios

Os Estados Unidos "não estão à procura de uma luta" sobre o Estreito de Ormuz e o seu cessar-fogo com o Irão ainda se mantém, mas qualquer ataque à navegação comercial terá uma resposta "devastadora", disse o secretário da Guerra Pete Hegseth na terça-feira.

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O aviso do Pentágono surgiu no segundo dia de um esforço dos EUA para facilitar o trânsito de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz, que o Irão fechou em resposta à guerra israelo-americana contra a República Islâmica.

"Não estamos à procura de uma luta. Mas também não se pode permitir que o Irão bloqueie o acesso de países inocentes e dos seus bens a uma via fluvial internacional", disse Hegseth aos jornalistas.

"Se atacarem as tropas americanas ou a navegação comercial inocente, enfrentarão um poder de fogo americano esmagador e devastador".

Entretanto, o general Dan Caine, oficial de topo das forças armadas americanas, afirmou que as tropas americanas estão prontas para retomar as principais operações de combate contra o Irão, se assim for ordenado.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, fala aos meios de comunicação social durante uma conferência de imprensa no Pentágono, em Washington, a 5 de maio de 2026 AP Photo

"Nenhum adversário deve confundir a nossa atual contenção com falta de determinação", disse Caine, que falou ao lado de Hegseth.

Mas tanto Caine como Hegseth minimizaram as hostilidades, com o general a descrevê-las como "fogo de assédio baixo" e o chefe do Pentágono a dizer que "neste momento, o cessar-fogo mantém-se certamente".

As forças americanas e israelitas iniciaram a guerra a 28 de fevereiro. Em resposta, o Irão fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, uma rota crucial para as exportações de petróleo e gás, enquanto, mais tarde, as forças americanas impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

O presidente Donald Trump prolongou indefinidamente o que inicialmente era um cessar-fogo de duas semanas, mas o conflito e as suas consequências económicas generalizadas continuam por resolver.

Aviso do Irão

Entretanto, o poderoso negociador-chefe do Irão advertiu os EUA contra qualquer nova escalada no Estreito de Ormuz, depois de uma série de ataques que podem reacender a guerra.

As forças armadas americanas afirmaram que os seus helicópteros Apache e Seahawk atingiram seis embarcações iranianas que ameaçavam a navegação comercial e que as suas forças repeliram ataques com mísseis e drones na segunda-feira, enquanto os Emirados Árabes Unidos relataram novos ataques iranianos no seu território.

O último aviso do Irão seguiu-se ao anúncio de Donald Trump, de um plano para orientar os navios de países neutros para fora do Golfo, antes dos rivais trocarem tiros enquanto disputam o controlo da via navegável com bloqueios marítimos em duelo.

Um manifestante iraniano agita uma bandeira do grupo militante libanês Hezbollah sob um cartaz anti-EUA em Teerão, 4 de maio de 2026 AP Photo

"Sabemos muito bem que a continuação do status quo é intolerável para os Estados Unidos; no entanto, ainda nem sequer começámos", escreveu Mohammad Bagher Ghalibaf, também presidente do parlamento iraniano, numa publicação no X.

Ghalibaf afirmou que as ações dos EUA e dos seus aliados colocaram em risco a segurança da navegação, mas disse que a sua "presença maligna irá diminuir", com Teerão a prometer não ceder o controlo de Ormuz.

O Irão negou que algum dos seus navios de combate tenha sido atingido pelos ataques americanos, mas acusou Washington de ter morto cinco passageiros civis em barcos.