Explosão em fábrica de fogo de artifício faz mais de 20 mortos na China

Uma explosão numa fábrica de fogos de artifício numa província do centro da China matou pelo menos 21 pessoas e feriu outras 61, informaram os meios de comunicação social estatais na terça-feira.

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Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, a explosão ocorreu numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Changsha, na província de Hunan, na tarde de segunda-feira. A fábrica era gerida pela empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co.

Imagens aéreas da estação de televisão estatal CCTV mostraram fumo branco ainda a pairar em certas áreas do local, com instalações desmoronadas ou danificadas.

Cerca de 500 equipas de salvamento foram enviadas para o local e os residentes nas zonas de perigo foram evacuados pelas autoridades, citando os riscos elevados de dois armazéns de pólvora negra perto do local da explosão, segundo o relatório da Xinhua.

Os bombeiros trabalham para apagar o fogo após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, na madrugada de 5 de maio de 2026 Chen Sihan/Xinhua

As autoridades ainda estão a investigar a causa da explosão e a polícia deteve o responsável pela empresa.

O presidente chinês Xi Jinping apelou a "todos os esforços" para procurar as pessoas ainda desaparecidas e salvar os feridos.

Apelou às autoridades para que investigassem rapidamente as causas do acidente e procurassem apurar responsabilidades. Xi ordenou igualmente uma triagem eficaz dos riscos e o controlo dos perigos nas principais indústrias e o reforço da gestão da segurança pública.

Para evitar outros acidentes durante a operação, as equipas de salvamento estão a adotar medidas como a pulverização e a humidificação para eliminar potenciais riscos. Foram também destacados três robots para ajudar nas operações de busca e salvamento, a fim de minimizar os potenciais danos para os socorristas.

Esta fotografia aérea de um drone mostra os socorristas a trabalhar no local após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, a 5 de maio de 2026 Chen Sihan/Xinhua

Liuyang tem uma longa história de produção de fogo de artifício. Segundo a organização Guinness World Records, o primeiro fogo de artifício documentado com exatidão, o foguete chinês, foi atribuído a Li Tian, um monge que viveu perto de Liuyang durante a dinastia Tang da China, que remonta a cerca de 618 a 907.

As autoridades alertaram para o facto de o número de mortos poder continuar a aumentar e pediram a todos os residentes nas proximidades da fábrica que tivessem cuidado e seguissem as instruções e orientações oficiais.