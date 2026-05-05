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Explosão em fábrica de fogo de artifício faz mais de 20 mortos na China

Esta fotografia aérea de drone mostra os socorristas a trabalhar no local após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, a 5 de maio de 2026
Esta fotografia aérea de drone mostra os socorristas a trabalhar no local após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, a 5 de maio de 2026 Direitos de autor  Chen Sihan/Xinhua via AP
Direitos de autor Chen Sihan/Xinhua via AP
De Malek Fouda
Publicado a
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As autoridades ainda estão a investigar as razões da explosão, suspeitando-se de negligência como causa provável. Pelo menos 21 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Número de mortos poder vir a aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento.

Uma explosão numa fábrica de fogos de artifício numa província do centro da China matou pelo menos 21 pessoas e feriu outras 61, informaram os meios de comunicação social estatais na terça-feira.

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Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, a explosão ocorreu numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Changsha, na província de Hunan, na tarde de segunda-feira. A fábrica era gerida pela empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co.

Imagens aéreas da estação de televisão estatal CCTV mostraram fumo branco ainda a pairar em certas áreas do local, com instalações desmoronadas ou danificadas.

Cerca de 500 equipas de salvamento foram enviadas para o local e os residentes nas zonas de perigo foram evacuados pelas autoridades, citando os riscos elevados de dois armazéns de pólvora negra perto do local da explosão, segundo o relatório da Xinhua.

Os bombeiros trabalham para apagar o fogo após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício em Guandu Town of Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, na madrugada de 5 de maio de 2026
Os bombeiros trabalham para apagar o fogo após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, na madrugada de 5 de maio de 2026 Chen Sihan/Xinhua

As autoridades ainda estão a investigar a causa da explosão e a polícia deteve o responsável pela empresa.

O presidente chinês Xi Jinping apelou a "todos os esforços" para procurar as pessoas ainda desaparecidas e salvar os feridos.

Apelou às autoridades para que investigassem rapidamente as causas do acidente e procurassem apurar responsabilidades. Xi ordenou igualmente uma triagem eficaz dos riscos e o controlo dos perigos nas principais indústrias e o reforço da gestão da segurança pública.

Para evitar outros acidentes durante a operação, as equipas de salvamento estão a adotar medidas como a pulverização e a humidificação para eliminar potenciais riscos. Foram também destacados três robots para ajudar nas operações de busca e salvamento, a fim de minimizar os potenciais danos para os socorristas.

Esta fotografia aérea de drone mostra os socorristas a trabalhar no local após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, a 5 de maio de 2026
Esta fotografia aérea de um drone mostra os socorristas a trabalhar no local após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Guandu, em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, a 5 de maio de 2026 Chen Sihan/Xinhua

Liuyang tem uma longa história de produção de fogo de artifício. Segundo a organização Guinness World Records, o primeiro fogo de artifício documentado com exatidão, o foguete chinês, foi atribuído a Li Tian, um monge que viveu perto de Liuyang durante a dinastia Tang da China, que remonta a cerca de 618 a 907.

As autoridades alertaram para o facto de o número de mortos poder continuar a aumentar e pediram a todos os residentes nas proximidades da fábrica que tivessem cuidado e seguissem as instruções e orientações oficiais.

Outras fontes • AP

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