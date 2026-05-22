Irão divulgou um mapa em que reclama controlo regulamentar sobre um troço do estreito de Ormuz que se estende profundamente pelas águas territoriais dos Emirados Árabes Unidos e de Omã, levando cinco estados do Golfo a avisarem formalmente as companhias de navegação, através da Organização Marítima Internacional (OMI), para não cumprirem as novas exigências iranianas.

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Numa publicação na rede X, na quarta-feira, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irão definiu a zona sob a sua alegada gestão como se estendendo de Kuh-e Mobarak, no Irão, até ao sul de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, na entrada oriental do estreito, e da extremidade da ilha de Qeshm, no Irão, até Umm al-Quwain, nos Emirados, na entrada ocidental.

A zona abrange águas que os Emirados Árabes Unidos e Omã consideram fazer parte do seu território soberano. Todos os navios que atravessem a área delimitada devem obter autorização prévia da PGSA.

Barém, Kuwait, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos enviaram esta semana uma carta conjunta à OMI, advertindo os navios comerciais e mercantes para não interagirem com a PGSA nem atravessarem a via marítima pela rota designada pelo Irão. A carta foi distribuída pela própria OMI.

No início de maio, o Irão tinha criado um processo de pedido por correio eletrónico para os navios que quisessem atravessar o estreito através da PGSA. A autoridade terá começado a funcionar na segunda-feira.

A via marítima crucial está praticamente bloqueada desde o início da guerra com o Irão, em 28 de fevereiro, primeiro devido a Teerão e depois a um bloqueio norte-americano aos portos e navios iranianos, decretado pelo Presidente Donald Trump.

Até agora, os únicos operadores que pagam taxas à PGSA são navios da chamada frota sombra, maioritariamente ligada à China. Nenhum armador com pavilhão ocidental admitiu publicamente ter efetuado pagamentos, em parte porque isso poderia expor as empresas a sanções dos EUA.

Irão continua a testar limites

O think tank Institute for the Study of War (ISW), sediado em Washington, afirmou que os responsáveis iranianos continuam divididos sobre as concessões nucleares, mas estão alinhados quanto à formalização do controlo do estreito.

"As exigências do Irão relativamente ao estreito de Ormuz mostram que os responsáveis iranianos acreditam que ganharam a guerra, porque formalizar o controlo iraniano do estreito de Ormuz representa uma reivindicação territorial sobre o território soberano de outro país", afirmou o ISW numa avaliação divulgada na sexta-feira.

O instituto assinalou que um novo mapa, publicado na quarta-feira, parece alargar a zona de gestão reclamada pelo Irão para além dos limites traçados em 4 de maio, sugerindo uma expansão gradual e deliberada das suas reivindicações territoriais.

"A nova zona definida pela PGSA estende-se de Kuh-e Mobarak, no Irão, até ao sul de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a leste, e da extremidade da ilha de Qeshm, no Irão, até Umm al-Quwain, nos EAU, a oeste", explicou o ISW.

"Esta alteração traduz-se numa reivindicação explícita de controlo sobre as águas territoriais dos Emirados Árabes Unidos e de Omã", concluiu.

O porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, situa-se na extremidade marítima do oleoduto Oeste-Leste da Abu Dhabi National Oil Company, construído especificamente para permitir que as exportações de petróleo contornem o estreito de Ormuz.

Irão está também a aproveitar o período de cessar-fogo para reconstruir os seus programas de drones e mísseis.

Responsáveis dos serviços de informações dos EUA disseram, em maio, que o Irão retomou a produção de drones antes do previsto.

Dificultar o programa de drones do Irão é mais complicado do que atacar a sua infraestrutura de mísseis balísticos: os drones dependem de componentes mais simples e amplamente disponíveis, enquanto os mísseis balísticos exigem grandes instalações e equipamentos especializados.

China e Rússia têm prestado apoio aos esforços de reconstrução de Teerão, segundo responsáveis norte-americanos citados por vários órgãos de comunicação, embora a natureza exata desse apoio não tenha sido confirmada publicamente.

O Irão ainda não respondeu à mais recente proposta de Washington sobre o dossier nuclear, de acordo com o ISW. As duas partes continuam divididas quanto à remoção das reservas de urânio enriquecido do Irão e quanto ao estatuto de longo prazo do estreito.