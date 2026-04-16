Bloqueio dos EUA aos portos iranianos durará "o tempo que for preciso", avisa Hegseth

Os Estados Unidos impedirão que todos os navios entrem ou saiam dos portos iranianos no Estreito de Ormuz "durante o tempo que for necessário", declarou o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, na quinta-feira, o quarto dia do bloqueio.

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Hegseth disse que a marinha americana está a empregar "menos de 10% do poder naval dos Estados Unidos" para impor o bloqueio.

"A matemática é clara. Estamos a utilizar 10% da marinha mais poderosa do mundo e vocês têm 0% da vossa marinha", disse Hegseth, referindo-se à capacidade naval do Irão, que os EUA têm repetidamente afirmado ter sido completamente destruída.

A Marinha dos EUA tem atualmente 16 navios de guerra, incluindo 11 contratorpedeiros, três navios de assalto anfíbio, um porta-aviões e um navio de combate litoral no Médio Oriente, de uma força de combate de cerca de 300 navios de guerra no total.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, fala aos meios de comunicação social durante uma conferência de imprensa no Pentágono, em Washington, a 8 de abril de 2026 AP Photo

"O bloqueio aplica-se a todos os navios, independentemente da sua nacionalidade, que entrem ou saiam dos portos iranianos", declarou o general Dan Caine, o mais alto comandante militar dos EUA, durante a conferência de imprensa com Hegseth.

O bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos entrou em vigor na segunda-feira, com Donald Trump a avisar que quaisquer navios de ataque seriam "eliminados" se tentassem romper o bloqueio.

"A marinha do Irão está deitada no fundo do mar, completamente destruída - 158 navios. O que não atingimos foi o pequeno número de navios, a que chamam 'navios de ataque rápido', porque não os considerámos uma grande ameaça", escreveu Trump numa publicação na sua plataforma Truth Social.

"Atenção: Se algum desses navios chegar perto do nosso bloqueio, será imediatamente eliminado, usando o mesmo sistema de matar que usamos contra os traficantes de drogas em barcos no mar."

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciou o início do bloqueio de todos os portos e zonas costeiras do Golfo iraniano, e as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) disseram ter recebido avisos de que o bloqueio se aplicava a todo o tráfego de navios, independentemente da bandeira.

Trump anunciou nas redes sociais que iria bloquear a rota comercial estratégica do Estreito de Ormuz, que já tinha exigido a Teerão que reabrisse totalmente, depois de o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ter abandonado as negociações de paz com uma delegação iraniana em Islamabad no fim de semana sem um acordo.

O tráfego na via navegável, através da qual transitava um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo antes da guerra, foi quase totalmente bloqueado desde o início da guerra com os ataques aéreos israelo-americanos a 28 de fevereiro.

Funcionários da Hapag-Lloyd monitorizam o estado dos navios de carga no Estreito de Ormuz num ecrã em Hamburgo, 15 de abril de 2026 AP Photo

O preço da energia disparou em todo o mundo, com o chefe da Agência Internacional de Energia a avisar que a Europa só tem "talvez seis semanas ou mais de combustível para aviões", se o abastecimento continuar bloqueado.

"A situação é grave e vai ter grandes implicações para a economia mundial. E quanto mais tempo durar, pior será para o crescimento económico e para a inflação em todo o mundo", disse Fatih Birol.

O impacto será "preços mais elevados (da gasolina), preços mais elevados do gás, preços elevados da eletricidade", acrescentou.