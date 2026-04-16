Primeiro-ministro paquistanês visita Doha antes de eventual nova ronda de negociações entre EUA e Irão

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, deslocou-se a Doha na quinta-feira para conversações com os dirigentes do Qatar, numa altura em que se prepara uma eventual nova ronda de negociações entre os EUA e o Irão para pôr termo à guerra em curso.

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A reunião ocorre num momento em que o frágil cessar-fogo continua a manter-se e os contatos diplomáticos entre Washington e Teerão mostram sinais de retoma.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que as conversações poderiam ter lugar dentro de dias, potencialmente no Paquistão, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que é "altamente provável" que as discussões sejam reiniciadas.

A visita de Sharif ao Qatar segue-se a uma paragem na Arábia Saudita e antecede a realização de reuniões na Turquia, numa altura em que Islamabad prossegue os seus esforços de mediação para garantir uma segunda ronda de conversações entre as duas partes.

Esforço de mediação de Teerão

O esforço de mediação do Paquistão está a desenrolar-se através de vários canais. Paralelamente à visita de Sharif, o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, deslocou-se a Teerão para conversações que as autoridades descreveram "como parte dos esforços em curso para manter o diálogo."

Munir encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, tendo ambas as partes sublinhado a necessidade de evitar uma nova escalada.

Islamabad já acolheu conversações diretas entre funcionários norte-americanos e iranianos, que terminaram sem acordo, e procura agora assegurar uma segunda ronda de negociações antes de expirar o atual cessar-fogo, no que os funcionários consideram ser uma janela estreita para a diplomacia.

Em Doha, Sharif manteve conversações que também abordaram a coordenação regional, com o Qatar a manter-se como um ator fundamental, embora cauteloso, nos esforços de mediação.

Durante a reunião, o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e Sharif discutiram o desanuviamento, com Doha a manifestar o seu apoio ao papel do Paquistão na manutenção do diálogo entre Washington e Teerão.

As conversações também apontaram para a crescente preocupação entre os Estados do Golfo relativamente aos fluxos de energia e à segurança marítima.

As conversações surgem na sequência de um telefonema entre o Emir Al Thani e Trump sobre o impacto do conflito nos mercados energéticos mundiais e nas cadeias de abastecimento.

No início da turnê, Sharif encontrou-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em Jeddah, e também deve participar do Fórum Diplomático de Antalya, na Turquia, onde deve se encontrar com o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

O impulso para as conversações surge num momento em que continua a pressão sobre Teerão, incluindo um bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos.

Ambas as partes indicaram que os canais de comunicação permanecem abertos, aumentando a perspetiva de que as conversações possam ser retomadas, mesmo que as principais diferenças continuem por resolver.