Trump anuncia que Israel e Líbano chegam a acordo sobre cessar-fogo de dez dias

Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de dez dias a partir de quinta-feira, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, depois de falar com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente do Líbano, Joseph Aoun.

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"Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre os seus países, irão iniciar formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h00 (hora da costa leste dos EUA)", disse Trump numa publicação na sua rede social Truth, sem mencionar o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão. Serão as 22:00 em Portugal.

"Convidarei o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para a Casa Branca para as primeiras conversações significativas entre Israel e o Líbano desde 1983, há muito tempo", escreveu Trump numa publicação separada, alguns minutos depois.

Durante o frágil cessar-fogo com o Irão, prosseguiram os combates no Líbano entre Israel e o Hezbollah.

Captura de ecrã de uma publicação na conta Truth Social do Presidente dos EUA, Donald Trump, 16 de abril de 2026 @realDonaldTrump

Trump tinha anunciado na quinta-feira que os líderes de Israel e do Líbano iriam falar sobre o fim dos combates. Se isso acontecesse, seria a primeira conversa direta entre os líderes dos dois países em mais de 30 anos.

Mas o presidente do Líbano recusou-se a falar com o primeiro-ministro de Israel, disse um funcionário do governo familiarizado com os acontecimentos.

O funcionário do governo, que falou sob condição de anonimato de acordo com os regulamentos, disse que as observações foram feitas durante uma chamada com o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio e que Washington "entende a posição do Líbano".

O gabinete de Aoun reconheceu o telefonema com Rubio, mas não mencionou a possibilidade de conversações com Netanyahu. O gabinete de Netanyahu também não o fez.

O Líbano e Israel realizaram as suas primeiras conversações diplomáticas diretas em décadas na terça-feira, em Washington, após mais de um mês de guerra entre Israel e o Hezbollah. O Líbano insistiu num cessar-fogo para pôr termo aos combates entre Israel e o Hezbollah antes de encetar conversações diretas, ao mesmo tempo que prometeu comprometer-se a desarmar o grupo.

Washington não declarou publicamente o seu apoio a um cessar-fogo como condição prévia e o Governo israelita considerou as conversações como negociações de paz centradas no desarmamento do Hezbollah.

Israel e o Hezbollah continuaram a trocar tiros através da fronteira, com o Hezbollah a atacar cidades no norte de Israel com foguetes e drones. O fogo israelita contra o sul do Líbano intensificou-se, especialmente em torno das cidades de Tiro, Nabatieh e da cidade estratégica de Bint Jbeil, perto da fronteira com Israel.

Moradores junto aos escombros de um edifício destruído que foi atingido há uma semana por um ataque israelita no centro de Beirute, 16 de abril de 2026 AP Photo

Israel e o Líbano estão tecnicamente em guerra desde a criação de Israel, em 1948, e o Líbano continua profundamente dividido no que se refere ao envolvimento diplomático com Israel.

As tropas israelitas entraram mais profundamente no sul do Líbano para criar aquilo a que as autoridades chamaram uma "zona de segurança", que, segundo Netanyahu, se estenderá pelo menos 8 a 10 quilómetros para o interior do Líbano.

Os atuais combates tiveram início a 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques aéreos contra Israel, alegadamente como retaliação pelo assassinato do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, no início da guerra contra o Irão.