O grupo militante palestiniano Hamas anunciou na segunda-feira a dissolução do órgão que tem governado a Faixa de Gaza há quase duas décadas, abrindo caminho para que uma comissão tecnocrática implemente um governo civil.

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Esta medida marca uma mudança política significativa por parte do Hamas, que governa Gaza desde que os seus combatentes tomaram o controlo ao movimento palestiniano rival Fatah, em 2007, após terem vencido as eleições legislativas no ano anterior.

Desde que entrou em vigor o cessar-fogo em Gaza, em outubro passado, entre o Hamas e Israel, o grupo tem afirmado repetidamente que está disposto a afastar-se da gestão quotidiana, mas a espinhosa questão do seu desarmamento continua por resolver.

“O chefe da comissão de emergência do governo, Mohammed al-Farra, apresentou oficialmente a sua demissão”, afirmou Ismail al-Thawabta, chefe do gabinete de comunicação social do governo do Hamas, à agência noticiosa AFP.

“Ele também decidiu dissolver a comissão para facilitar a transição administrativa e governamental para a Comissão Nacional para a Administração de Gaza (NCAG)”.

Combatentes do Hamas alinham-se em formação antes de uma cerimónia de entrega de reféns israelitas à Cruz Vermelha em Nuseirat, a 22 de fevereiro de 2025 AP Photo

O NCAG foi criado pelo Conselho da Paz que o presidente dos EUA, Donald Trump, instituiu quando mediou o cessar-fogo entre o Hamas e Israel, em outubro de 2025.

“O Hamas deu um novo passo ao deixar de estar no comando da Faixa de Gaza, com o objetivo de eliminar quaisquer pretextos para a ocupação, que continua a sua agressão e guerra de extermínio”, afirmou o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, à AFP.

“ Esperamos a rápida entrada em funções do Comité Nacional para a Administração de Gaza, e o Hamas afirma a sua disponibilidade para transferir as responsabilidades governamentais para o comité, a fim de garantir o seu sucesso”.

Um responsável do Hamas tinha anteriormente declarado à AFP que o grupo já tinha informado outras facções palestinianas sobre a sua decisão, numa reunião recente no Cairo.

“As fações acolheram favoravelmente a decisão do Hamas, descrevendo-a como um passo sério no sentido de permitir que o Comité Nacional assuma o seu papel governativo”, afirmou o responsável.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe uma resolução assinada durante uma reunião do Conselho da Paz em Washington, a 19 de fevereiro de 2026 AP Photo

A dissolução do órgão do Hamas abre caminho para que a NCAG, liderada pelo tecnocrata palestiniano Ali Shaath, assuma as responsabilidades administrativas no território costeiro.

A NCAG tem permanecido sediada fora de Gaza há meses, alegadamente devido às objeções israelitas à sua entrada no território devastado pela guerra.

O Hamas e outras facções palestinianas realizaram várias rondas de negociações no Cairo com mediadores para reduzir as divergências, nomeadamente no que diz respeito à segunda fase do cessar-fogo em Gaza.

A primeira fase envolveu a libertação dos últimos reféns israelitas detidos pelo Hamas em troca de palestinianos detidos por Israel.

A transição para a segunda fase, que deveria envolver o desarmamento do Hamas e uma retirada gradual das forças israelitas de Gaza, encontra-se paralisada há meses.

As forças israelitas têm, de facto, alargado a sua presença no território nos últimos meses, assumindo o controlo de quase 70%.

Entretanto, o Hamas exige a criação de uma administração palestiniana antes de considerar a entrega de qualquer parte do seu arsenal.

A questão da governação de Gaza no pós-guerra continua a ser um dos principais pontos de discórdia nas negociações sobre a implementação da segunda fase.

Israel rejeita qualquer regresso do Hamas ao poder, mas também rejeita uma tomada de controlo direta pela Autoridade Palestiniana, sediada em Ramallah, nesta fase.