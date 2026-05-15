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Exército israelita anuncia a morte do chefe militar do Hamas num ataque em Gaza

Exército israelita anuncia a morte do chefe militar do Hamas num ataque em Gaza
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De Euronews
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Israel anunciou ter lançado um ataque aéreo em Gaza contra Izz al-Din al-Haddad, a quem se referiu como o líder da ala militar do movimento palestiniano Hamas.

Israel anunciou na sexta-feira que lançou um ataque aéreo em Gaza contra Izz al-Din al-Haddad, a quem se referiu como o líder da ala militar do movimento palestiniano Hamas.

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"Sob as instruções do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa Yisrael Katz, as Forças de Defesa de Israel (FDI) efetuaram um ataque aéreo em Gaza contra o perigoso terrorista Izzedine al-Haddad, comandante da ala militar do Hamas e um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro", declarou o Ministério da Defesa israelita em 2023.

"Al-Haddad foi responsável pela morte, sequestro e ferimentos de milhares de civis israelitas e soldados das FDI", pode ler-se no comunicado.

"Ele manteve os nossos reféns em cativeiro brutal, orquestrou ataques terroristas contra as nossas forças e recusou-se a implementar o acordo proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para desarmar o Hamas e desmilitarizar a Faixa de Gaza", acrescenta o comunicado.

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