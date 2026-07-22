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A escolha de Trump para o próximo secretário-geral da ONU? Gianni Infantino

O presidente Donald Trump, à esquerda, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, observam a chuva de confetes no final da final do Campeonato do Mundo.
O presidente Donald Trump, à esquerda, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, observam a chuva de confetes no final da final do Campeonato do Mundo. Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Nathan Rennolds
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Trump e Infantino, que preside à FIFA, o órgão que rege o futebol a nível mundial, têm vindo a desenvolver uma relação próxima e, de certa forma, controversa nos últimos anos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, estará interessado em que Gianni Infantino, da FIFA, seja o próximo secretário-geral das Nações Unidas.

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De acordo com uma notícia do jornal norte-americano "The New York Post", que cita uma fonte próxima do presidente, Trump acredita que existe uma oportunidade clara para um candidato alternativo assumir o cargo e considera Infantino um potencial candidato "respeitado".

O processo para substituir o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, que termina o seu segundo mandato a 31 de dezembro, já está em curso. O candidato vencedor precisaria da aprovação do Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros.

Trump e Infantino, que lidera a FIFA, o órgão que rege o futebol mundial, têm vindo a desenvolver uma relação próxima e algo controversa nos últimos anos, trocando frequentemente elogios mútuos ao aparecerem lado a lado em conferências de imprensa e cerimónias de entrega de troféus.

A sua relação tornou-se particularmente pública desde o regresso de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, e pareceu reforçar-se durante o Campeonato do Mundo de 2026, que decorreu nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Talvez o momento mais debatido da sua amizade tenha ocorrido durante a fase eliminatória do torneio, na sequência da vitória da seleção masculina dos EUA sobre a Bósnia-Herzegovina nos oitavos-de-final.

Folarin Balogun, dos Estados Unidos, à direita, permanece em pé após receber um cartão vermelho do árbitro Raphael Claus.
Folarin Balogun, dos Estados Unidos, à direita, permanece em campo após receber um cartão vermelho do árbitro Raphael Claus. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Durante o jogo, que os EUA venceram por 2-0, o avançado estrela Folarin Balogun foi expulso após acertar no tornozelo do bósnio Tarik Muharemović enquanto disputavam a posse de bola. Balogun recebeu uma suspensão de um jogo devido ao incidente, o que significava que iria falhar o crucial jogo dos oitavos-de-final dos EUA contra a Bélgica.

No entanto, a FIFA tomou a decisão surpreendente de suspender a punição depois de Trump ter ligado a Infantino a pedir-lhe que revisse a suspensão de Balogun, o que suscitou fortes críticas em todo o mundo do futebol e não só.

Alguns membros do Parlamento Europeu exigiram uma investigação sobre Infantino na sequência do incidente, enquanto a FairSquare, uma organização sem fins lucrativos de direitos humanos, apresentou uma queixa contra o presidente da FIFA junto do Comité Olímpico Internacional, alegando que este tinha "violado repetidamente as regras do COI sobre neutralidade política ao oferecer o seu apoio político" a Trump.

Infantino defendeu a decisão de suspender a proibição e afirmou que os órgãos judiciais da FIFA são independentes.

"A sua independência é essencial para a credibilidade e integridade do futebol, e esta deve ser sempre respeitada", afirmou ele num comunicado no início deste mês.

Acrescentou que discutia "regularmente assuntos relacionados com o Campeonato do Mundo da FIFA" com Trump e confirmou que tinha recebido uma chamada do presidente sobre o incidente com Balogun.

"Durante a nossa conversa, expliquei que estava em curso um processo judicial envolvendo os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido na devida altura pelos órgãos competentes. É assim que funciona o sistema da FIFA, e é um princípio que defenderei sempre", afirmou.

No início deste ano, Infantino também atribuiu a Trump o primeiro Prémio da Paz da FIFA, apresentado como um prémio que reconhece "ações excecionais em prol da paz e da unidade".

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