A escolha de Trump para o próximo secretário-geral da ONU? Gianni Infantino

O presidente dos EUA, Donald Trump, estará interessado em que Gianni Infantino, da FIFA, seja o próximo secretário-geral das Nações Unidas.

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De acordo com uma notícia do jornal norte-americano "The New York Post", que cita uma fonte próxima do presidente, Trump acredita que existe uma oportunidade clara para um candidato alternativo assumir o cargo e considera Infantino um potencial candidato "respeitado".

O processo para substituir o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, que termina o seu segundo mandato a 31 de dezembro, já está em curso. O candidato vencedor precisaria da aprovação do Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros.

Trump e Infantino, que lidera a FIFA, o órgão que rege o futebol mundial, têm vindo a desenvolver uma relação próxima e algo controversa nos últimos anos, trocando frequentemente elogios mútuos ao aparecerem lado a lado em conferências de imprensa e cerimónias de entrega de troféus.

A sua relação tornou-se particularmente pública desde o regresso de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, e pareceu reforçar-se durante o Campeonato do Mundo de 2026, que decorreu nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Talvez o momento mais debatido da sua amizade tenha ocorrido durante a fase eliminatória do torneio, na sequência da vitória da seleção masculina dos EUA sobre a Bósnia-Herzegovina nos oitavos-de-final.

Folarin Balogun, dos Estados Unidos, à direita, permanece em campo após receber um cartão vermelho do árbitro Raphael Claus. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Durante o jogo, que os EUA venceram por 2-0, o avançado estrela Folarin Balogun foi expulso após acertar no tornozelo do bósnio Tarik Muharemović enquanto disputavam a posse de bola. Balogun recebeu uma suspensão de um jogo devido ao incidente, o que significava que iria falhar o crucial jogo dos oitavos-de-final dos EUA contra a Bélgica.

No entanto, a FIFA tomou a decisão surpreendente de suspender a punição depois de Trump ter ligado a Infantino a pedir-lhe que revisse a suspensão de Balogun, o que suscitou fortes críticas em todo o mundo do futebol e não só.

Alguns membros do Parlamento Europeu exigiram uma investigação sobre Infantino na sequência do incidente, enquanto a FairSquare, uma organização sem fins lucrativos de direitos humanos, apresentou uma queixa contra o presidente da FIFA junto do Comité Olímpico Internacional, alegando que este tinha "violado repetidamente as regras do COI sobre neutralidade política ao oferecer o seu apoio político" a Trump.

Infantino defendeu a decisão de suspender a proibição e afirmou que os órgãos judiciais da FIFA são independentes.

"A sua independência é essencial para a credibilidade e integridade do futebol, e esta deve ser sempre respeitada", afirmou ele num comunicado no início deste mês.

Acrescentou que discutia "regularmente assuntos relacionados com o Campeonato do Mundo da FIFA" com Trump e confirmou que tinha recebido uma chamada do presidente sobre o incidente com Balogun.

"Durante a nossa conversa, expliquei que estava em curso um processo judicial envolvendo os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido na devida altura pelos órgãos competentes. É assim que funciona o sistema da FIFA, e é um princípio que defenderei sempre", afirmou.

No início deste ano, Infantino também atribuiu a Trump o primeiro Prémio da Paz da FIFA, apresentado como um prémio que reconhece "ações excecionais em prol da paz e da unidade".