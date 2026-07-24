Hungria: cai para metade número de doentes pulmonares após proibição de fumar em bares

O primeiro governo de Orbán conseguiu aprovar legislação mais restritiva para proteger os não fumadores. A preparação esteve a cargo do então Secretário de Estado da Saúde, Miklós Szócska, que afirma que todo o processo teve de ser mantido em segredo, até dentro do próprio partido, pois o lobby do tabaco fez de tudo para impedir a alteração.

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"Vimos o representante do lobby do tabaco reunir-se com o responsável do Ministério da Economia num restaurante italiano na rua do meu gabinete, por isso, sabíamos que este assunto não podia ser discutido nas consultas da administração pública", recordou o especialista em saúde.

Os lobistas alegavam também que milhares de pessoas iriam perder o emprego, mas acabou por se perceber que as tabaqueiras recorriam a trabalhadores sazonais pouco qualificados e ainda pior remunerados. Outro argumento era o de que a faturação dos bares e restaurantes iria diminuir, mas os números vieram desmenti-lo. De facto, atualmente, a maioria dos fumadores também aprecia o facto de a roupa já não ficar a cheirar a fumo após um simples café.

Números falam por si

No entanto, a alteração à lei não se resumia a algumas camisolas a cheirar a fumo. O grupo de investigação HUN-CANCER EPI analisou uma grande quantidade de dados e concluiu que o número de casos de cancro relacionados com o tabaco entre pessoas de meia-idade caiu para metade entre 2011 e 2023. A diretora-geral do Instituto Nacional de Pneumologia Korányi, Krisztina Bogos, adiantou ainda que, em algumas faixas etárias, a quase eliminação do fumo passivo teve resultados ainda mais impressionantes.

“Constatámos que, entre 2011 e 2023, na faixa etária dos 50 aos 59 anos, a mortalidade diminuiu mais de 60 por cento. E o que é ainda melhor notícia é que o número de novos casos também desceu.”

Neste caso, não se trata apenas de cancro do pulmão, mas também de tumores na cabeça e no pescoço, na laringe e no esófago, que estão diretamente relacionados com o tabaco.

Estas doenças afetavam sobretudo os homens, mas atualmente já não há diferença entre sexos.

Os legisladores ganharam a batalha, mas não a guerra. Com os aumentos de preço e as proibições, o consumo de tabaco não desapareceu, apenas mudou de forma. Sobretudo os mais jovens passaram para os produtos de tabaco aquecido, que contornam a lei, e para os cigarros eletrónicos aromatizados. Estes são tão nocivos quanto os restantes produtos de tabaco, não só para quem os utiliza, mas também para quem está à sua volta.

Entre os vários fatores de risco, o tabagismo é responsável por cerca de 20% dos casos de cancro, seguido da obesidade e, em terceiro lugar, do consumo excessivo de álcool.