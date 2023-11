Na Bélgica, a inflação anual é uma das mais baixas da zona euro. O preço dos transportes e de certas matérias-primas estabilizou nos últimos meses. No entanto, a alimentação e a energia continuam a preocupar os consumidores e as empresas.

Os europeus foram esmagados pelo impacto da inflação nos últimos 12 meses. As previsões de outono da Comissão Europeia, publicadas em novembro, indicam que, embora a tempestade pareça estar a dissipar-se e a inflação tenha descido para menos de 3%, o crescimento económico continua a ser teimosamente baixo.

Neste episódio de "Real Economy", perguntamos se as empresas e os consumidores estão realmente a assistir a uma descida dos preços e analisamos a previsão de crescimento económico na Europa nos próximos meses.

Preços dos alimentos em alta apesar da queda da inflação

Na Bélgica, a inflação anual é uma das mais baixas da Zona Euro. O preço da energia, dos transportes e de certas matérias-primas estabilizou nos últimos meses. No entanto, muitos clientes e empresas não estão a ver uma diminuição dos preços dos alimentos.

"Quer se trate de frutas ou legumes, especialmente de produtos fortes como as bananas, os cogumelos ou os tomates, houve um aumento de mais ou menos 30%", explicou Yacin Malkoc, gerente de uma mercearia belga.

Na Europa, o preço dos alimentos continuou a aumentar em 2023. Por exemplo, em dois anos, registou-se um aumento de 37% para os ovos, 53% para as batatas e 75% para o azeite.

No entanto, nos últimos meses, estes preços aumentaram menos rapidamente. Com o fim das medidas anti-inflacionistas dos países europeus, será que as empresas e as famílias vão sentir a diferença na carteira?

"De acordo com as nossas estimativas, o aumento dos salários acompanhará a inflação. E, claro, isso vai contribuir para o poder de compra e vai aumentar o consumo, o que é a premissa para retomar o crescimento. Portanto, há um pouco de otimismo moderado em relação a 2024", disse o comissário europeu Paolo Gentiloni ao "Real Economy".

Em termos de inflação, Gentiloni afirma que os preços da energia vão desempenhar um papel importante.

"Por enquanto, a inflação continuará a descer a um ritmo mais lento", afirmou. "Penso que existe uma boa possibilidade de voltar a crescer, o que é absolutamente necessário para a nossa economia".

Porque estão as empresas europeias tão preocupadas com a energia?

O custo e o aprovisionamento de energia continuam a ser preocupações importantes para as grandes empresas industriais.

A Etex, uma empresa multinacional sediada na Bélgica, necessita de uma quantidade significativa de energia para fabricar os seus produtos de construção.

O diretor-geral da empresa, Bernard Delvaux, afirma que a inflação dos custos da energia alimentou a procura de alternativas mais eficientes.

"Tudo o que está relacionado com a redução do consumo [de energia] é obviamente essencial", afirmou. "Temos planos nas nossas 160 fábricas para reduzir o consumo intrínseco, com investimentos em tecnologias mais eficientes".

Na zona euro, a inflação anual diminuiu acentuadamente no setor da energia, passando de 41,5% no final de 2022 para -11,2% no final de 2023.

No entanto, a Etex viu os seus custos aumentarem e a procura de construção diminuir, devido ao aumento das taxas de juro.

"A energia custa duas ou três vezes mais do que há dois anos, é muito mais cara do que nos Estados Unidos, na China, no Magrebe. Então, porque não produzir nesses países? E depois os salários são obviamente mais elevados devido à inflação. O que vemos é que a produção na Europa está a tornar-se cada vez mais cara", acrescentou Bernard Delvaux.

Então, se o custo da energia está a diminuir, será que podemos esperar preços mais competitivos num futuro próximo? Adel El Gammal, professor de geopolítica da energia, disse ao "Real Economy" que isso depende de uma combinação de muitos factores, "todos eles muito incertos".

"Continuamos a abastecer-nos na Europa através de gasodutos e de gás natural liquefeito proveniente da Rússia. Por isso, uma rutura total poderia, de facto, colocar os mercados sob tensão. E depois, claro, a crise no Médio Oriente. É fácil imaginar que uma extensão do conflito - por exemplo, uma maior integração do Irão ou da Arábia Saudita - poderia obviamente perturbar completamente a situação", explicou Adel El Gammal.

"É um ato de equilíbrio": A perspetiva de uma estagflação na Europa

Entretanto, a Adel salienta também que, segundo o FMI, quase metade da inflação dos últimos dois anos se deveu a um aumento das margens de lucro das grandes empresas, que tiraram partido do aumento dos preços.

Apesar de a inflação ter diminuído, a situação continua a ser delicada.

"É um desafio, no entanto, regressar a um objetivo de inflação de 2%. É um ato de equilíbrio tentar manter a inflação a taxas aceitáveis sem entrar em recessão. Vemos claramente o espetro bastante grave de uma possível estagflação, o que significa um baixo crescimento económico ou um declínio económico com um elevado nível de inflação. Infelizmente, é um risco que enfrentaremos nos próximos trimestres".

De volta à Comissão Europeia, perguntámos a Paolo Gentiloni se o abrandamento do crescimento económico irá continuar no próximo ano.

"Tivemos um crescimento próximo de zero no final do ano. No próximo ano, estimamos uma ligeira retoma do crescimento, que se baseia sobretudo no relançamento do consumo privado, mas também numa ligeira melhoria das condições do comércio internacional. Se isto se confirmar, poderemos evitar a recessão e ter aquilo a que chamamos uma aterragem suave, apesar do endurecimento da política monetária. Isso, por si só, seria ótimo".

Se a Europa conseguir atenuar o impacto da crise dos preços nos próximos meses, os consumidores terão de ser pacientes e esperar que os actuais conflitos geopolíticos sejam resolvidos o mais rapidamente possível.