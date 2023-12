As start-ups e a inovação estão a marcar presença em toda a África. Com o segundo maior continente do mundo a olhar para o futuro, os países da região estão a apostar na prosperidade económica.

Neste episódio de The Exchange, centramo-nos na inovação em África. Na última década, a Etiópia tem sido uma das economias com mais rápido crescimento em África e no mundo. A Ministra do Trabalho e das Competências da Etiópia, Muferihat Kamil Ahmed, explica como o governo está a estimular a inovação de uma forma que também ajuda outras economias africanas.

Sua Excelência, Muferihat Kamil Ahmed, Ministra das Competências e do Trabalho, Governo da Etiópia euronews

"A Etiópia está a embarcar numa agenda de reformas muito abrangente desde 2018. Como parte da agenda de reformas, o investimento em capital humano tornou-se a prioridade número um do governo da Etiópia." Muferihat Kamil Ahmed Ministra das Competências e do Trabalho, Governo da Etiópia

Os Prémios Global Africa Start-Up

Global Start-Up Africa and Fund – GIG 2023 euronews

Os Prémios Global Start-Up Africa and Fund ligam empresas e investidores de todo o continente. Os fundadores do GIIG, a organização responsável pelo evento deste ano, explicaram. "É muito claro, e tem sido muito claro, que os mercados emergentes continuam a dominar o crescimento económico mundial. Os mercados mostram a previsão até 2075 de que a demografia da população é um dos principais fatores fundamentais do crescimento global. Só há um continente jovem, que é a África."

Trade Depot: missão de 100 milhões de dólares para capacitar o sector do pequeno comércio retalhista

A start-up digital Trade Depot, sediada na Nigéria, angariou mais de 100 milhões de dólares em 2021 e tem sido uma das histórias de sucesso no continente. O fundador e diretor executivo Onyekachi Izukanne explicou por que razão a tecnologia de inventário e logística é tão importante para os retalhistas africanos.

Onyekachi Izukanne, CEO do Trade Depot, fala ao The Exchange euronews