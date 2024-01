A indústria dos cruzeiros está a traçar um futuro mais sustentável - eis como

As empresas de cruzeiros estão a procurar navios mais eficientes, combustíveis alternativos e tecnologias digitais, à medida que se aproximam de cruzeiros com emissões líquidas nulas de carbono até 2050.

Nesta edição de Focus, o repórter Damon Embling visita a cidade costeira italiana de Génova, para descobrir como a indústria dos cruzeiros está empenhada em traçar o caminho da sustentabilidade.

Mario Zanetti, Presidente da Costa Cruzeiros, sediada em Génova, explica a Damon os desafios que se colocam à indústria ao atingir o objetivo de zero emissões líquidas, incluindo o papel do sector na ajuda à expansão de alternativas aos combustíveis marítimos tradicionais.

No ano passado, o navio de cruzeiro MSC Euribia completou o que está descrito como a primeira viagem do sector com emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa. Foram adquiridas cerca de 400 toneladas de gás natural bioliquificado para a simbólica jornada.

Damon também visita um laboratório gerido pela empresa de tecnologia Ecospray e pela Universidade de Génova, onde os investigadores estão a trabalhar na industrialização de células de combustível, que podem capturar até 90 por cento das emissões de carbono de um navio de cruzeiro.

Ouvimos Marie-Caroline Laurent, Diretora-geral na Europa da Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro (CLIA), que destaca a importância de instalar eletricidade na costa para que os navios de cruzeiro se conectem. Permite aos navios reduzir os seus motores e as suas emissões enquanto estão no porto.

Ao chegar a Bruxelas, analisamos os esforços da UE para reduzir as emissões no sector marítimo. Estas incluem o Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) - um sistema que estabelece um preço para as emissões de carbono - e a iniciativa marítima FuelEU, que visa reduzir gradualmente a dependência dos combustíveis tradicionais a partir de 2025.