O porto de Baku, com uma localização estratégica no Mar Cáspio, está em crescimento para satisfazer a procura comercial global, sem perder de vista a sustentabilidade e o investimento em projetos locais.

PUBLICIDADE

O porto de Baku, no Azerbaijão, é o porto mais antigo e estratégico do Mar Cáspio. Situado numa rota comercial entre o leste e o oeste, é um destino global para o transporte e logística, onde a conectividade é fundamental para o sucesso.

Taleh Ziyadov é o diretor-geral do porto de Baku e diz que as perturbações e guerras globais destacaram a importância das cadeias de abastecimento. Ziyadov disse à Euronews que o facto de o porto estar localizado no meio da Eurásia Central torna-o num elo importante entre todas as rotas. “Agora, o porto de Baku surge como o polo de cinco estrelas do século 21 que não só irá conectar os continentes, mas também contribuir diretamente para o desenvolvimento económico da região”, acrescentou.

As partes interessadas do porto têm como objetivo que este se adapte, cresça e satisfaça a crescente procura comercial do mundo. No ano passado, o volume total de carga manuseada superou os 7,3 milhões de toneladas, um aumento de 51 por cento desde 2020. Ziyadov acrescentou: “Temos uma equipa operacional muito boa com acesso a KPIs sobre a rapidez com que deve movimentar a carga. E acho que isso contribuiu muito para o aumento da carga e para a confiança que muitos clientes internacionais depositaram no porto de Baku.”