As empresas japonesas estão a desenvolver uma economia positiva para a natureza: eis como

Em todo o mundo, a pressão é grande para se proteger melhor a natureza. As empresas japonesas estão a aceitar o desafio, com o apoio de um quadro internacional que visa transitar os fluxos financeiros para resultados mais positivos para a natureza.

PUBLICIDADE

Nesta edição do Green Japan, o repórter da Euronews Damon Embling visita a vinha e adega do Château Mercian Mariko para descobrir como estão a construir um negócio positivo para a natureza.

A vinha, situada perto de Ueda, no centro do Japão, transformou um campo de amoreiras abandonado. O gerente da adega conta a Damon como os prados e as plantas regressaram, criando habitats naturais para os insetos, incluindo algumas espécies em vias de extinção.

Damon descobre também como a empresa adota uma abordagem circular, através da compostagem dos restos da prensagem das uvas e da transformação dos ramos de videira podados num tipo de carvão vegetal chamado "biochar".

A proprietária da vinha e da adega, a Kirin Holdings Company, foi uma das 80 primeiras a adotar, no Japão, um quadro global lançado pela Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Esta incentiva empresas de todo o mundo a avaliar, comunicar e agir em relação aos riscos e impactos relacionados com a natureza. O objetivo geral é produzir mais dados para empresas e investidores, a fim de ajudar a transferir o capital global para resultados mais positivos para a natureza.

Um especialista em ambiente da Kirin salienta a importância da água e do capital natural para o negócio da vinha e da adega, como parte do compromisso TNFD da empresa.

Em Tóquio, Damon também ouve um membro do grupo de trabalho da TNFD sobre como as empresas globais devem apoiar outras empresas na exploração de caminhos positivos para a natureza. Por outro lado, uma professora de Tóquio sublinha que a criação de oportunidades de negócio para proteger a natureza é fundamental para mudar o sistema económico global.