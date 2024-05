Paris 2024 está quase a chegar. Foram gastos milhares de milhões para tentar criar os Jogos Olímpicos mais sustentáveis de sempre. O The Exchange reúne os líderes que estão na vanguarda dos esforços para criar um legado de sucesso económico e ambiental.

PUBLICIDADE

Numa altura em que Paris se prepara para receber os Jogos Olímpicos pela terceira vez, o The Exchange analisa o impacto económico de acolher o maior evento desportivo internacional do mundo.

O comité Paris 2024 atribuiu 4,4 mil milhões de euros em 2022 para cobrir as despesas de bilheteira, licenças e hospitalidade. Com os últimos preparativos em curso, as empresas locais esperam um grande impulso nas vendas devido aos milhões de visitantes. Um estudo realizado pela consultora financeira Deloitte prevê que os clientes da Airbnb que vão aos jogos de Paris 2024 gastarão 500 milhões de euros em restaurantes e atividades de lazer.

O patrocínio de empresas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos está a tornar-se um negócio cada vez maior. A Coca-Cola é pioneira no patrocínio dos Jogos Olímpicos, tendo assinado o seu primeiro contrato em 1928. As alterações climáticas e a sustentabilidade estão hoje no centro destes acordos. A icónica marca de bebidas prometeu utilizar apenas garrafas de vidro recicláveis durante os jogos.

Neste episódio, Christophe Dubi, Diretor Executivo dos Jogos Olímpicos, explica como toda esta atividade visa ter um impacto positivo nas empresas, na sociedade e no planeta. Antoine Guillou, Vice-presidente da Câmara Municipal de Paris, conta também ao The Exchange como um investimento de 1,4 mil milhões de euros está a ajudar a preparar o rio Sena para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a proteger o abastecimento de água vital da cidade contra a poluição.