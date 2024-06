A evolução da IA e da análise de dados está a impulsionar o mercado de outdoors e da publicidade exterior. Os ecrãs interativos em espaços públicos originam novas formas de ligar as marcas aos clientes, oferecendo-lhes uma miríade de opções para entreter, informar e publicitar os produtos

O mercado de outdoors e publicidade exterior está em expansão. O The Exchange explorou a forma como a inteligência artificial e a conectividade ultrarrápida fizeram crescer esta indústria que tem uma valor superior a 25 biliões de euros. Em Las Vegas, no ano passado, foi inaugurada a The Sphere. A arena conta com um ecrã de 16 mil LED, avaliada em 2 bilhões de euros, o que a torna o local de entretenimento mais caro de sempre da cidade. Grandes cidades como Londres, Paris e Tóquio recorrem cada vez mais a ecrãs interativos e 3D para entreter o público e publicitar produtos. Nos Estados Unidos, a Delta Airlines lançou recentemente um ecrã de alta tecnologia no Aeroporto Metropolitano de Detroit que fornece informações personalizadas aos passageiros enquanto estes passam por ele. Neste episódio, Sylvain Le Borgne, Chief Data Officer da JCDecaux, uma das maiores empresas de publicidade exterior do mundo, explicou-nos como os ecrãs e as instalações de alta tecnologia estão a transformar a forma como as marcas e os cidadãos interagem em locais públicos.