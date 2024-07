Álcool e tabaco na Europa: quanto lhe está a ser cobrado?

De Servet Yanatma

Os níveis de preços variam significativamente na UE, sendo os preços mais elevados 2,4 vezes superiores aos mais baixos. Os preços variam em função de fatores como a fiscalidade e o custo da mão-de-obra.

O seu país é mais caro do que outros países europeus? Que bens e serviços são mais baratos do que a média da UE no seu país? Os índices de nível de preços (IPC) foram concebidos para permitir estas comparações. Medem e comparam os preços de bens e serviços entre diferentes países.

Essencialmente, os índices de nível de preços indicam até que ponto os bens e serviços são mais caros ou mais baratos num determinado país em comparação com outro país ou grupo de países, como a UE ou a Europa.

O indicador "global" é a despesa de consumo final das famílias, que inclui as despesas diretas das famílias residentes. Este indicador reflete a despesa total em bens e serviços.

De acordo com o Eurostat, o serviço oficial de estatística da UE, os níveis de preços da despesa de consumo final das famílias variaram significativamente em toda a UE em 2023. A Dinamarca registou os níveis de preços mais elevados, com 143% da média da UE, seguida da Irlanda, com 142%, e do Luxemburgo, com 135%. Em contrapartida, a Bulgária e a Roménia apresentavam os níveis de preços mais baixos, ambos a 60%, e a Polónia a 66%.

Isto indica que um determinado cabaz de bens e serviços idênticos custa 143 euros na Dinamarca, 135 euros no Luxemburgo, 66 euros na Polónia e 60 euros na Bulgária e na Roménia. Ou seja, o mesmo cabaz, custaria mais do dobro na Dinamarca do que na Bulgária.

Uma vez que a média da UE é fixada em 100, um país é relativamente caro em comparação com a UE se o índice do nível de preços do país for superior a 100. Se o índice do nível de preços for inferior a 100, então o país é relativamente barato ou económico.

Se incluirmos os países da Associação de Comércio Livre (EFTA), os países candidatos à UE e os países potencialmente candidatos, a Suíça encabeça a lista com uns impressionantes 174% da média da UE, seguida da Islândia com 156% e da Dinamarca com 143%.

Os níveis de preços mais baixos registaram-se na Turquia, com 42%, na Macedónia do Norte, com 52%, e na Bósnia e Herzegovina, com 58%.

Este contraste significativo realça a diversidade dos cenários económicos na Europa, onde o custo dos bens e serviços pode variar muito de um país para outro.

O álcool e o tabaco são três vezes mais caros na Irlanda do que na Bulgária

Em 2023, entre os principais grupos de bens e serviços de consumo, a maior diferença de preços na UE foi observada na categoria do álcool e do tabaco. O nível de preços no país mais caro era cerca de 3,2 vezes superior ao do país menos caro nesta categoria. A Irlanda (211% da média da UE) registou os preços mais elevados, enquanto a Bulgária (66%) registou os preços mais baixos.

"Esta grande variação de preços deve-se principalmente às diferenças na tributação destes produtos", explicou o Eurostat.

O nível de preços era comparativamente mais baixo nos países dos Balcãs, enquanto os países nórdicos apresentavam níveis mais elevados. O último valor disponível para o Reino Unido é de 2020, o que dificulta uma comparação direta, mas era de 165%, o que indica o elevado custo destes produtos no Reino Unido.

A Alemanha (99%) estava ligeiramente abaixo da média da UE, enquanto os preços do álcool e do tabaco em França eram 32% mais elevados do que a média da UE.

Os restaurantes e hotéis registaram as segundas maiores diferenças de nível de preços, sendo os preços mais elevados quase três vezes superiores aos mais baixos. Os preços mais baixos foram registados na Bulgária (52% da média da UE), seguida da Roménia (65%) e da Hungria (72%). Os preços mais elevados registaram-se na Dinamarca (152%), seguida da Finlândia (129%) e da Irlanda (128%).

As variações de preços não se devem essencialmente aos impostos. Podem ser atribuídas a outras razões, como a variação dos custos da mão de obra e as diferenças nas condições económicas locais.

As diferenças de nível de preços são menos pronunciadas noutras categorias do que no álcool e tabaco e nos restaurantes e hotéis.

O vestuário registou a terceira maior variação de preços, com uma diferença de 1,6 vezes entre o mais barato e o mais caro. Os preços mais baratos registaram-se em Espanha (81%), na Bulgária (82%) e na Hungria (88%). O vestuário mais caro foi encontrado na Dinamarca (131%), na República Checa (126%) e na Estónia (118%).

A Turquia foi um caso isolado no que respeita ao vestuário, com apenas 30% da média da UE.

Foram também observadas diferenças de preços nos produtos alimentares e nas bebidas não alcoólicas, que variaram entre 74% da média da UE na Roménia e 119% no Luxemburgo. O equipamento de transporte pessoal variou entre 90% na Eslováquia e 129% na Dinamarca. A eletrónica de consumo variou entre 92% em Itália e 113% em França.

Em 2020 e 2021, as maiores variações de preços foram observadas nos restaurantes e hotéis, enquanto o álcool e o tabaco ficaram em segundo lugar.