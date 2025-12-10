Reserva Federal dos EUA baixa taxa de juro pela terceira vez consecutiva

A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos reduziu a sua taxa de juro diretora pela terceira vez consecutiva na quarta-feira, mas sinalizou que poderá deixar as taxas inalteradas nos próximos meses, uma medida que poderá atrair a ira do presidente Donald Trump, que exigiu reduções acentuadas dos custos dos empréstimos.

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O corte de quarta-feira reduziu a taxa para cerca de 3,6%, o valor mais baixo registado em quase três anos.

As taxas mais baixas da Fed podem fazer baixar os custos dos empréstimos hipotecários, dos empréstimos para aquisição de automóveis e dos cartões de crédito ao longo do tempo, embora as forças do mercado também possam afetar essas mesmas taxas.

Numa declaração divulgada após uma reunião de dois dias, o comité de fixação de taxas da Fed indicou que poderá manter a sua taxa inalterada nos próximos meses.

E num conjunto de projeções económicas trimestrais, os responsáveis da Reserva Federal disseram que esperam baixar as taxas apenas uma vez no próximo ano.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, numa conferência de imprensa em Washington, 29 de outubro de 2025 AP Photo

Três responsáveis da Fed discordaram da mudança, o maior número de dissidências em seis anos e um sinal de profundas divisões num comité que tradicionalmente trabalha por consenso.

Dois responsáveis votaram para manter a taxa inalterada, enquanto Stephen Miran, nomeado por Trump em setembro, votou a favor de uma redução de meio ponto.

A reunião de dezembro poderá dar início a um período mais polémico para a Fed.

Os membros estão divididos entre os que apoiam a redução das taxas para reforçar a contratação e os que preferem manter as taxas inalteradas porque a inflação continua acima do objetivo de 2% do banco central.

A menos que a inflação mostre sinais claros de estar totalmente sob controlo, ou que o desemprego se agrave, essas divisões provavelmente permanecerão.