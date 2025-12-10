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Reserva Federal dos EUA baixa taxa de juro pela terceira vez consecutiva

Um comerciante trabalha no pregão da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 20 de março de 2024
Um comerciante trabalha no pregão da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 20 de março de 2024 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
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As taxas mais baixas da Fed podem fazer baixar os custos dos empréstimos hipotecários, dos empréstimos para aquisição de automóvel e dos cartões de crédito ao longo do tempo, embora as forças do mercado também possam afetar essas taxas.

A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos reduziu a sua taxa de juro diretora pela terceira vez consecutiva na quarta-feira, mas sinalizou que poderá deixar as taxas inalteradas nos próximos meses, uma medida que poderá atrair a ira do presidente Donald Trump, que exigiu reduções acentuadas dos custos dos empréstimos.

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O corte de quarta-feira reduziu a taxa para cerca de 3,6%, o valor mais baixo registado em quase três anos.

As taxas mais baixas da Fed podem fazer baixar os custos dos empréstimos hipotecários, dos empréstimos para aquisição de automóveis e dos cartões de crédito ao longo do tempo, embora as forças do mercado também possam afetar essas mesmas taxas.

Numa declaração divulgada após uma reunião de dois dias, o comité de fixação de taxas da Fed indicou que poderá manter a sua taxa inalterada nos próximos meses.

E num conjunto de projeções económicas trimestrais, os responsáveis da Reserva Federal disseram que esperam baixar as taxas apenas uma vez no próximo ano.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, numa conferência de imprensa em Washington, 29 de outubro de 2025
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, numa conferência de imprensa em Washington, 29 de outubro de 2025 AP Photo

Três responsáveis da Fed discordaram da mudança, o maior número de dissidências em seis anos e um sinal de profundas divisões num comité que tradicionalmente trabalha por consenso.

Dois responsáveis votaram para manter a taxa inalterada, enquanto Stephen Miran, nomeado por Trump em setembro, votou a favor de uma redução de meio ponto.

A reunião de dezembro poderá dar início a um período mais polémico para a Fed.

Os membros estão divididos entre os que apoiam a redução das taxas para reforçar a contratação e os que preferem manter as taxas inalteradas porque a inflação continua acima do objetivo de 2% do banco central.

A menos que a inflação mostre sinais claros de estar totalmente sob controlo, ou que o desemprego se agrave, essas divisões provavelmente permanecerão.

Outras fontes • AP

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