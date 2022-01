Na Baía de Nápoles, no Golfo de Pozzuoli, é preciso ir para lá do nível das águas para descobrir um dos sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo. Trata-se de uma cidade romana que desapareceu no século III d.C.

Hoje, encontram-se aqui as ruínas daquele que é o maior museu subaquático do mundo. Enrico Gallocchio, arqueólogo do Parque Arqueológico de Campi Flegrei, explicava que se trata de "u__ma descoberta contínua". Há "400 metros de restos mortais que se estendem pela atual linha costeira" e muito ainda por descobrir.

"Colunas, novos pisos, novos mosaicos estão constantemente a emergir durante a investigação que o parque está a realizar e na próxima primavera, vamos começar a escavação de um destes locais". Enrico Gallocchio Arqueólogo

Há muito esquecidos e enterrados dentro de água, os primeiros restos mortais escondidos nesta antiga cidade romana foram descobertos no final da década de 60 do século passado. A areia e a flora marinha ajudaram a preservá-la. Mas outros fatores poderão estar a alterar as condições. Enrico Gallocchio, referia que "u__m fator real de mudança" a que têm assistido, "talvez devido às alterações climáticas", é o desaparecimento da possidónia. "Tivemos grandes florestas de possidónia em certas partes da baia submersa que tinham escondido partes inteiras da cidade submersa. As últimas descobertas que estamos a fazer são exatamente onde a possidónia desapareceu", acrescenta o arqueólogo.

As estátuas que hoje se veem "são cópias porque as originais foram levadas para o museu". O que resta "deve estar protegido pela areia, ou por vezes por estruturas mais importantes, contra tempestades, que são outro fator que leva a uma degradação contínua de todas estas estruturas".

Este parque subaquático tornou-se numa das principais atrações do parque arqueológico de Campi Flegrei onde se podem ver os restos salvos das águas... sob o imponente olho do Vesúvio.