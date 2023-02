O maior festival de música do Médio Oriente reuniu 700 mil pessoas

O maior festival de música do Médio Oriente, o MDLBEAST Soundstorm reuniu mais de 700 mil pessoas em Riade.

Durante três dias, o público pode ver estrelas como Tiesto, Marshmello, Post Malone, Bruno Mars e David Guetta. No total, o evento contou com mais de 200 artistas internacionais e nacionais. “O festival traz unidade, positividade, amor, que nos une a todos", disse à euronews DJ Khaled, um dos grandes destaques do evento.

Festival aposta na diversidade

O cartaz incluiu talentos locais como a DJ saudita, Kayan. “As mulheres não devem ter mais nem menos oportunidades. É a minha opinião. Como artista trabalho para todos. A música é para toda a gente. Os homens e as mulheres desempenham um papel igual. E para nós, mulheres sauditas, é muito importante ter a oportunidade de expressar a beleza das artes e da música, partilhá-la com o mundo. Estamos muito felizes por nos ter sido dada esta oportunidade", afirmou a artista saudita.

Para os organizadores do festival, a diversidade é um critério importante. “Certifico-me de que há diversidade nos nossos eventos, ao nível dos artistas e dos participantes. Certificamo-nos de que esta experiência seja proporcionada às mulheres. Talvez eu seja uma das poucas mulheres que se encontram nesta posição, mas esperamos ter mais, no futuro", afirmou Nada Al Halabi, diretora de estratégia do evento.

A edição 2022 do festival MDLBEAST Soundstorm decorreu de 1 a 3 de dezembro, em Riade.