Genocídio arménio em filme de animação

Foi um dos filmes de animação mais aclamados de 2022 e irá representar a Arménia na corrida aos Óscares. Aurora's Sunrise baseia-se na história real de Aurora Mardiganian, que sobreviveu ao genocídio arménio levado a cabo pela Turquia em 1915 e fugiu para os Estados Unidos.

A sua história chegou ao cinema em 1919, ainda na época dos filmes mudos, e agora é sob a forma de filme de animação que regressa ao grande ecrã.

A realizadora, Inna Sahakyan, esteve à conversa com a euronews e considera que a história de Aurora se confunde com a história da Arménia:

"Quando conheci a história de Aurora Mardiganian e o seu testemunho, percebi que era a melhor forma para falar da dor do meu país, através da história universal e muito pessoal de uma jovem que sobreviveu ao genocídio, que nunca desistiu e nunca perdeu a humanidade e que ao mesmo tempo tentou ajudar as pessoas."

Aurora Mardiganian viu a família ser assassinada, foi raptada e vendida antes de conseguir fugir. Mais de um século depois, a sua história de vida é tristemente atual.

A realizadora do filme não esconde a violência da narrativa, mas prefere concentrar-se na beleza:

"Apesar de tratar assuntos bastante pesados, como o genocídio, tento mostrar sempre a beleza do lugar e a ligação que todos os arménios têm com a sua terra, com as suas memórias e com a melhor parte do seu passado. Creio que a animação e a ilustração foram as melhores ferramentas para captar essa beleza e as memórias da personagem principal."

Aurora Mardiganian foi uma voz ativa na denúncia do genocídio arménio e apesar de ter morrido há quase trinta anos, a sua voz continua a ouvir-se.