A Gamesummit 2024 prevê competições emocionantes, espetáculos e debates interessantes sobre jogos

Fãs de jogos, programadores e líderes do setor reuniram-se na cimeira realizada na capital do Azerbaijão, que visava impulsionar o futuro da indústria.

A vibrante e dinâmica cidade de Baku, no Azerbaijão, acolheu a Gamesummit 2024 - um centro global para fãs de jogos, programadores e líderes da indústria.

Com um alinhamento diversificado de oradores, expositores e jogadores de todo o mundo, a cimeira proporcionou uma experiência inesquecível. Os desportos eletrónicos foram o centro das atenções, mostrando as capacidades dos melhores jogadores. Os participantes tiveram uma experiência prática com os jogos e as tecnologias mais recentes.

O entusiasmo na Gamesummit 2024 demonstrou verdadeiramente a paixão e a inovação que fazem avançar a indústria dos jogos. O seu objetivo era reunir as principais partes interessadas do setor e promover a comunicação e a cooperação. A Gamesummit 2024 colocou verdadeiramente Baku no mapa da indústria dos jogos.