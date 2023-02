Morreu "Trugoy", membro dos De La Soul

Morreu "Trugoy the Dove", nome de palco de David Jolicoeur, um dos membros do trio de hip-hop norte-americano De La Soul. Os De La Soul ajudaram a moldar este género musical ao longo dos últimos mais de 30 anos, desde o disco de estreia em 1989, 3 feet high and rising, com destaque para o percurso nos anos 1990.

A última aparição dos De La Soul foi na cerimónia dos Grammies, no início deste mês, mas sem a presença de Jolicoeur.

O músico tinha 54 anos. Não se conhece a causa da morte, mas "Trugoy" sofria há vários anos de insuficiência cardíaca.