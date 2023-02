Festival Xposure mostra fotógrafos de todo o mundo

Com 74 fotógrafos presentes, 68 exposições e mais de 50 workshops, é assim o Festival Internacional de Fotografia Xposure.

Agora no 7º ano, o evento em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos atrai alguns dos maiores nomes da fotografia de todo o mundo. A fotógrafa húngara Esther Horvath esteve presente para mostrar o trabalho sobre a expedição científica Mosaico no Oceano Árctico central, a maior do género.

"Senti-me como se estivesse a fotografar os desembarques na lua. Para mim, a aterragem na lua é absolutamente a inspiração no meu trabalho. Quando pensamos na aterragem na lua não pensamos em milhares de páginas de publicação científica. Pensamos numa coisa, a fotografia de Neil Armstrong a Buzz Aldrin na lua. E é também o meu objectivo: Com a minha fotografia, traduzir a difícil investigação científica em algo muito visual onde as pessoas possam compreender o que está a acontecer", conta a fotógrafa.

O sheikhSultan bin Ahmed Al Qasimi, Vice-Governador de Sharjah e Presidente do Sharjah Media Council é o homem por detrás do evento. Também ele fotógrafo, diz que o sucesso do festival o ajudou a aperfeiçoar-se: "Na verdade, aprendi muito com o Xposure, porque cada vez que vejo um fotógrafo, pergunto-lhe coisas. Com o tempo, começamos a ver as coisas de forma diferente. Começamos a olhar para cores diferentes, começamos a olhar para as linhas principais. Portanto, este é um lugar para aprender", diz.

No evento do ano passado, a participação do público mais do que duplicou, tornando este num dos maiores eventos fotográficos do mundo. E não se trata apenas de uma exposição. A feira que decorre ao mesmo tempo apresenta o equipamento e tecnologia mais recentes e coloca em evidência os fabricantes e retalhistas do setor.

Asaad Abboud, diretor-geral da Leica Camera para o Médio Oriente, diz: "É um encontro inspirador de pessoas com os mesmos interesses. Fotógrafos que desejam empurrar os extremos dos limites do conhecimento, da criatividade. Acredito que este é o local onde todos podem vir para aprender mais".

Um espetáculo visual de inspiração, o evento é uma oportunidade para o cruzamento de culturas e ideias.

Gabriel Wickbold é um fotógrafo brasileiro presente no festival e diz: "Ver a minha própria arte completar-se com uma cultura totalmente diferente é inacreditável para mim. Vejo os mesmos temas sobre os quais falo, a humanidade - e vejo o público refletir da mesma forma que o meu público no Brasil reflete. Por isso, para mim, é uma excelente experiência".

Xposure é um festival em crescimento e voltou, este ano, a captar com sucesso o espírito da comunidade fotográfica global.