Morreu o aclamado pianista de jazz Ahmad Jamal

Foi um dos mais importantes pianistas da história do jazz.

O norte-americano Ahmad Jamal morreu no domingo, aos 92 anos. A causa da morte foi cancro da próstata, diz a filha.

Jamal começou a tocar aos 3 anos, quando um tio o desafiou a imitá-lo no piano.

Arrecadou inúmeros prémios ao longo da vida. Foi considerado Mestre do Jazz pela National Endowment for the Arts, em 1994. Em 2017, ganhou um Grammy de carreira.

Vários músicos de jazz reconheceram a sua forte influência, incluindo o famoso trompetista Miles Davis, de quem era amigo.