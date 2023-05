Liverpool a postos para o Festival Eurovisão da Canção

De Euronews

Contagem decrescente para aquele que é um momento alto do calendário cultural europeu

Na cidade britânica de Liverpool, o palco está montado para a Eurovisão 2023 e os 26 finalistas deste ano já foram seleccionados.

Dez artistas de cada semi-final qualificaram-se para a final juntamente com o vencedor do ano passado, a Ucrânia, e os cinco grandes países que financiam a Eurovisão - França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália.

Entre os artistas reina a excitação. Falámos com alguns dos particpantes sobre o que se pode esperar no sábado à noite.

"Energia em primeiro lugar. Cheia de energia, cheia de dança, de canto", afirma Noa Kirel, a representante de Israel.

Energia em primeiro lugar. Cheia de energia, cheia de dança, de canto Noa Kirel Representante de Israel

"São todos grandes artistas e não vi uma única actuação má", confessa um dos elementos do grupo Lord of the Lost que representa a Alemanha.

A representante francesa, La Zarra, acrescentou "toda a gente tem uma canção tão boa que é muito difícil escolher apenas uma".

Mas a pergunta que está na boca de toda a gente é: quem vai ganhar o Festival Eurovisão da Canção 2023?

Em Liverpool, a finlandesa Käärijä é a favorita dos fãs.

"Estou definitivamente a torcer pela Finlândia. Acho que a Finlândia tem muito boas hipóteses de ganhar" afirma Vitali, da Estónia.

Na internet "Tattoo" da sueca Loreen foi a canção mais tocada no Spotify em comparação com as outras canções finalistas deste ano**; "Due Vita"** do italiano Marco Mengoni em segundo lugar.

As casas de apostas concordam com o Spotify e já consideram a vencedora da Eurovisão de 2012, Loreen, como a campeã deste ano.

Mas tudo será revelado no sábado à noite.