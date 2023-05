Festival de Cinema de Cannes abre com muitas estrelas

De euronews

Michael Douglas recebeu a Palma de Ouro honorária na terça-feira, dia em que o festival abriu com o filme "Jeanne du Barry" com o polémico Johnny Depp.

O Festival de Cinema de Cannes arrancou, terça-feira à noite, com Catherine Deneuve como convidada de honra e uma série de estrelas e convidados de todo o mundo, de Uma Thurman a Mads Mikkelsen e Helen Mirren.

A Palma de Ouro honorária foi entregue ao ator norte-americano Michael Douglas.

Este ano, o realizador sueco Ruben Ostlund, que conquistou a Palma de Ouro, é o presidente do Júri. Na passadeira vermelha, esteve rodeado por todos os membros do Júri, que este ano é particularmente jovem. São nove atores, atrizes, realizadores que terão que escolher uma Palma de Ouro entre os 21 filmes em competição.

O filme escolhido para a abertura foi "Jeanne du Barry" da atriz e realizadora francesa Maïwenn, e com Johnny Depp no papel de Luís XV.

O regresso de Depp a Cannes tem causado polémica, com o festival a ser acusado por um movimento de trabalhadores do cinema francês de estender "a passadeira vermelha a homens e mulheres agressores". A realizadora e protagonista do filme foi acusada de agressão a um jornalista.

"Jeanne du Barry" evoca a vida romântica e amorosa da mulher que se tornou a amante preferida do rei.

A estreia do filme em Portugal está prevista para 2 de novembro.

“O maior festival do mundo apresenta o melhor do cinema mundial dos cinco continentes durante 12 dias. Filmes de grandes nomes como Martin Scorsese, Wim Wenders ou Kore-Eda, mas também estreantes, sobretudo da Europa e África. Filmes de autores e filmes independentes, mas também blockbusters como o mais recente "Indiana Jones", aguardado com grande expectativa, na Croisette, na quinta-feira, na presença de Harrisson Ford. Em suma, uma chuva de forças e talentos, o "crème de la crème" do cinema de hoje e de amanhã", realça Frédéric Ponsard, enviado da Euronews a Cannes.