O apoio da União Europeia ao cinema

Este ano, 14 filmes apoiados pela UE estão presentes em Cannes. Quatro concorrem à Palma de Ouro.

A Europa está presente todos os anos em Cannes, e foi Thierry Breton, Comissário Europeu para o Mercado Interno, quem este ano se deslocou ao Palácio dos Festivais para apresentar os resultados da Comissão e revelar as prioridades para os próximos anos.

À Euronews, o comissário explicou que apresentou o "Media Outlook", um estudo aprofundado que foi realizado com profissionais do setor, para observar as grandes tendências e para tirar conclusões. O estudo destacou o aparecimento de plataformas e a forma como nos posicionamos em relação a elas, a proteção dos direitos intelectuais e o financiamento.

Este ano, 14 filmes apoiados pela União Europeia (UE) estão presentes em Cannes. Quatro concorrem à Palma de Ouro, incluindo "Rapito",de Marco Bellocchio, que conta a história verídica de uma criança judia batizada à força pelo Papa no século XIX.

Os outros três filmes apoiados pela UE em competição são realizados por mulheres: "Les Filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania, "Club Zero" de Jessica Hausner e "La Chimera" de Alice Rohrwacher.

A Comissão Europeia tem em conta o facto de o cinema ser uma arte e uma indústria. Ao financiar numerosas coproduções europeias e ao acompanhar os filmes aos grandes festivais mundiais, a responde a um mercado extremamente competitivo e em constante evolução, afirmando os seus valores culturais e artísticos, bem como os seus conhecimentos a nível industrial e tecnológico.