De Euronews

Harrison Ford recebe Palma de Ouro honorária em Cannes e foi ovacionado de pé na estreia mundial de "Indiana Jones and the Dial of Destiny"

Harrison Ford e a febre de Indiana Jones tomaram de assalto Cannes no terceiro dia do festival de cinema. A estreia mundial de "Indiana Jones and the Dial of Destiny" foi um dos eventos mais aguardados do festival da Riviera Francesa. Para Ford, de 80 anos, esta será a última aparição na saga. Dentro do sala, foi aplaudido de pé durante 5 minutos antes de ser surpreendido com a entrega da Palma de Ouro honorária. O outro protagonista do dia foi Sean Penn. Apresentou "Black Flies", uma adaptação do romance policial 911 que não convenceu a crítica.