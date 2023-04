De Euronews

O filme de regresso de Johnny Depp, um drama de época francês em que interpreta o Rei Luís XV, será o filme de abertura do Festival de Cinema de Cannes.

"Jeanne du Barry" foi realizado pela francesa Maïwenn, que também protagoniza o papel de uma famosa cortesã do século XVIII que se envolve nos afectos do rei.

No filme, Depp fala francês no filme. Uma estreia para o ator numa produção cinematográfica.

A produção é o primeiro grande papel para Depp em três anos (vimo-lo pela última vez na Minamata de 2020, que estreou no Festival de Berlim), desde o seu julgamento por difamação de alto nível com a ex-mulher Amber Heard sobre as suas afirmações de que ele era fisicamente abusivo.

"Jeanne du Barry, a sexta longa-metragem de Maïwenn depois do Prémio do Júri de Cannes 2011 Polisse, será exibido na primeira noite do Festival de Cannes, a 16 de Maio, e será lançado no mesmo dia em todas as salas de cinema francesas, como é habitual para a longa-metragem da noite de abertura.

O Festival de Cinema de Cannes deste ano, que decorre de 16 a 28 de Maio, já tem na sua lista alguns pesos pesados de Hollywood, com Indiana Jones e o Dial of Destiny a terem a sua estreia mundial, juntamente com o último de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

O cartaz completo deverá ser anunciado a 13 de Abril.