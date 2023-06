As acusações feitas contra o vocalista dos Rammstein, Till Lindemann, deixaram os fãs divididos. Políticos alemães afirmam que até agora não há base legal para cancelar as datas da digressão europeia da banda.

Após as acusações de agressão sexual e relatos de que o vocalista da banda de rock alemã Rammstein Till Lindemann está a recrutar fãs para sexo, a ministra da família da Alemanha pediu uma melhor proteção para os fãs nos concertos.

O escândalo surgiu depois de uma jovem irlandesa ter afirmado nas redes sociais que tinha sido drogada por Lindemann durante uma festa nos bastidores em Vilnius. Várias mulheres acabaram por vir a público acusar Lindemann, de 60 anos, de as aliciar e agredir sexualmente em festas pós-concertos.

“Os jovens, em particular, devem ser melhor protegidos contra agressões”, disse à AFP a ministra da Família, Lisa Paus.

Paus pediu áreas protegidas para mulheres em concertos e o uso das chamadas equipas de alerta para lidar com suspeitas de agressões sexuais. Também pediu a abolição do sistema "Row Zero" dos Rammstein, que oferece uma experiência de concerto VIP a um grupo seleto de fãs (principalmente mulheres), incluindo o acesso a uma festa após o espetáculo.

Novas medidas de proteção devem ser discutidas "rápida e concretamente", disse Paus, pedindo "um debate sério sobre a responsabilidade de artistas e promotores para com os fãs."

Digressão europeia continua e fãs estão divididos

O Olympiapark em Munique, onde os Rammstein já deram três dos quatro concertos planeados para esta semana, confirmou que todas as festas pós-espetáculo foram canceladas e que não haveria “Row Zero.”

As alegações lançaram uma sombra sobre os próximos concertos da banda. Os fãs estão divididos nas reações, mas muitos enfatizam a importância de "Unschuldsvermutung" - a presunção de inocência.

"Na minha opinião, eles são inocentes até que se prove o contrário", disse um fã dos Rammstein. "Haverá sempre uma mulher ou um homem, uma pessoa, que ataca um grupo musical ou outra pessoa para se promover."

Outra fã afirmou que há presunção de inocência na Alemanha.

“Isso vale para os dois lados. Estamos simplesmente ansiosos pelo concerto desta noite. A música, a banda, todos na banda”, disse ela.

Outra fã está significativamente mais convencida de que o vocalista é inocente: "Não acredito. (...) Não consigo imaginar que ele tenha feito isso. Ainda sou fã. Não quero saber."

Alguns fãs, no entanto, têm pensado duas vezes sobre ir aos concertos dos Rammstein e tentaram vender os bilhetes para os espetáculos de Munique na plataforma de bilhetes online Eventim.

Uma sondagem publicada na terça-feira, 6 de junho, pelo jornal alemão "Bild" disse que a maioria das pessoas quer que os concertos restantes da digressão europeia do grupo sejam cancelados até que as acusações sejam resolvidas.

O jornal alemão "Die Welt" também informou que Alena Makeeva, uma mulher russa acusada de recrutar mulheres jovens para se envolver em práticas sexuais com Lindemann, foi banida de todos os outros concertos dos Rammstein. Makeeva autodenominava-se "diretora de casting" dos Rammstein e trabalhava para a banda desde 2019.

Perfil de Instagram de Alena Makeeva Instagram

A banda negou as acusações, afirmando no Instagram que as acusações “nos atingiram com muita força e as levamos extremamente a sério. É importante para nós que (os fãs) se sintam confortáveis e seguros nos nossos concertos – na frente e atrás do palco.”

Os Rammstein também contrataram, alegadamente, uma agência de relações públicas com sede em Berlim especializada em gestão de crises para ajudar com as consequências do escândalo. Juntamente com a agência, a banda também contratou um escritório de advogados para investigar as alegações, com as primeiras conclusões esperadas esta sexta-feira, 9 de junho.

Nenhuma razão legal para cancelar

As datas da digressão europeia da banda ainda estão de pé.

Anne Hübner, presidente do SPD (Partido Social Democrata da Alemanha) de Munique, afirmou que “até agora, não há investigações criminais contra a banda.”

“Basicamente, não há nada concreto que justifique um motivo legal para cancelar os concertos”, acrescentou Hübner.

Os comentários da líder local do SPD foram repetidos por Katrin Habenschaden (Os Verdes), vice-autarca de Munique: “atualmente, não há base legal para o cancelamento. E é por isso que pensámos como podemos preventivamente tornar esses grandes eventos mais seguros para todos.”

As próximas datas da digressão dos Rammstein, incluindo a última noite no Olympiapark de Munique no sábado, 10 de junho, incluem ainda passagens pela Eslováquia (14 de junho), Suíça (17-18 de junho) e várias datas em julho, incluindo concertos nos Países Baixos (6), Alemanha (15-16 ), França (22), Áustria (26-27) e Polónia (30-31).