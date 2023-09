Desde as cidades antigas até à produção de cerveja, as mais recentes adições europeias da UNESCO oferecem muita inspiração para viajar.

A UNESCO começou a anunciar os novos lugares a acrescentar à sua lista de Património Mundial.

A lista de iniciativa da ONU é uma coleção de marcos de significado especial para a humanidade. Quer se trate de um contributo humano notável ou da pura maravilha da beleza natural, os lugares do Património Mundial são protegidos para garantir a sua conservação para usufruto das gerações futuras.

Este mês, o Comité do Património Mundial reúne-se em Riade, na Arábia Saudita, para inscrever um novo conjunto de lugares na lista. O comité começou com as candidaturas não abrangidas em 2022, antes de passar às candidaturas de 2023.

Antes da reunião do comité, existiam 1157 lugares do Património Mundial. A lista já aumentou e tem vindo a anunciar os novos sítios desde 16 de setembro.

Eis alguns dos novos lugares mais notáveis anunciados até à data em toda a Europa.

O Frígio Médio pisou Glacis em frente ao Portão da Cidadela Leste, século VIII A.C. Penn Museum Gordion Project Archives/Penn Museum Gordion Project Archives

Gordion - Turquia

Localizado a cerca de 70 quilómetros a sudoeste de Ancara, este sítio arqueológico é o que resta de Gordion, a capital da Frígia. A antiga civilização foi contemporânea dos gregos antigos, com os mitos dos seus reis Górdias e Midas, retratados na "Ilíada" de Homero.

Património judaico-medieval de Erfurt - Alemanha

Situada no centro da Alemanha, a cidade de Erfurt alberga uma impressionante variedade de locais culturais judeus da Idade Média preservados. Datados dos séculos XI-XIV, a Sinagoga Velha, o Mikveh e a Casa de Pedra traçam um quadro fascinante da vida judaica na Alemanha.

Vista aérea da área de Kaukas. Martynas Plepys / Kaunas City Municipality Administration

Kaunas modernista: arquitetura do otimismo, 1919-1939 - Lituânia

Entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a cidade provincial de Kaunas, na Lituânia, foi totalmente regenerada pela filosofia da arquitetura do Movimento Moderno. Ainda hoje, as ruas urbanas de Kaunas são uma recordação dessa época fascinante.

Cidade velha de Kuldīga - Letónia

Outro exemplo de uma cidade que pode ser percorrida a pé e cujas ruas fervilham de património cultural é Kuldīga. Cresceu de uma pequena aldeia medieval no século XVI para uma importante cidade de artesanato e comércio ao longo de 200 anos. As mudanças na arquitetura permanecem até hoje.

Barracas de Menorca Juan Antonio Belmonte/Juan Antonio Belmonte

Sítios pré-históricos de Menorca Talayótica - Espanha

A partir de 1600 A.C., viveram comunidades na ilha espanhola de Menorca. As estruturas, os utensílios e os locais de enterramento revelam a forma como as pessoas viviam em Menorca, bem como os seus rituais e hábitos durante um milénio antes da chegada do cristianismo às costas europeias.

Fortalezas em anel da Era Viking - Dinamarca

Em cinco locais diferentes, existem anéis monumentais na Dinamarca que assinalam os locais onde outrora se situavam as fortalezas vikings. Construídas entre 970 e 980 D.C., as fortalezas de Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg e Borgring foram localizações chave na dinastia Jelling do Império Viking.

Forno histórico de secagem de lúpulo na vila de Trnovany de 1908. Václav Mach

Žatec e a paisagem do lúpulo Saaz - Chéquia

Se for fã de cerveja, vá a Žatec e terá garantidamente um bom momento. Os férteis campos de lúpulo perto do rio Ohře fornecem à região a base para a sua excelente indústria de cerveja, que proporcionou uma revolução industrial à cidade medieval.