O objetivo da iniciativa Changemakers é motivar a chamada Geração Z a votar nas eleições para o Parlamento Europeu.

Changemakers é uma iniciativa abrangente da Associação dos Colégios Universitários Europeus (EucA) que organiza programas para envolver os jovens eleitores em todo o continente. O seu mais recente programa, Gen Z Votes, decorre ao longo de quatro eventos em quatro países diferentes e coloca os participantes no lugar do condutor para orientar a elaboração de políticas e as campanhas de informação em torno das eleições.

Em eventos realizados em Coimbra, Portugal, na Catânia, Itália, em Salónica, na Grécia e em Dubrovnik, na Croácia, 240 participantes de 15 países irão debater, filmar e editar conteúdos de vídeo com o objetivo de despertar o interesse de outros jovens eleitores para exigirem mudanças.

"Estes vídeos têm como objetivo mostrar o poder do voto dos jovens, o como e o porquê das diferentes formas de participação cívica nas eleições nacionais e europeias e o impacto das políticas da UE na vida quotidiana", diz um porta-voz da EucA à Euronews.

Acreditar no poder dos cidadãos

O principal objetivo da EucA é incentivar os eleitores mais jovens a acreditarem no poder que têm enquanto cidadãos democráticos da UE, e a aplicarem esse poder quando chegar a altura das eleições para o Parlamento Europeu, em junho.

"A forma de o conseguir foi falar com os jovens usando a 'sua linguagem' e fazendo-os compreender que podem envolver-se na política simplesmente estando na sua zona de conforto: as redes sociais", explica o EucA.

Aumentar o voto dos jovens

Desde as primeiras eleições para o PE, em 1979, a participação eleitoral tem vindo a diminuir. Esta tendência inverteu-se pela primeira vez em 2019, nas últimas eleições, com uma participação de 50,6%, mais oito pontos percentuais do que em 2014.

Parte da razão para a tendência de subida da afluência às urnas foi atribuída a um voto jovem empenhado. Os votos dos jovens com menos de 25 anos aumentaram 14 pontos percentuais nesse ano. Desde as últimas eleições, a Bélgica e a Alemanha baixaram a idade de voto para 16 anos, juntando-se a Malta e à Áustria. A Grécia também baixou a idade de voto para 17 anos antes das últimas eleições para o PE.

"Os jovens europeus acreditam fortemente nos valores da UE, como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de direito, pelo que as suas principais preocupações estão certamente ligadas à sua proteção. As questões relacionadas com a justiça social, a igualdade racial e a discriminação sistémica ganharam uma força significativa entre os jovens adultos", afirma a EucA.

O facto de poderem pronunciar-se sobre questões importantes para os jovens eleitores, como a diversidade, as alterações climáticas e a saúde mental, fez com que surgissem novos números de eleitores com menos de 25 anos.

Apesar da crescente participação dos jovens, o Eurobarómetro 2023 prevê que 21% dos europeus entre os 18 e os 25 anos não irão votar nas próximas eleições.

Hackathons e marketing de guerrilha

Os eventos que a Gen Z Votes organizou têm como objetivo reduzir essa discrepância. Os quatro eventos incluem um workshop de narração de histórias em vídeo, um hackathon, umas olimpíadas de vídeo e um workshop sobre campanhas de marketing de guerrilha.

Os três primeiros workshops já tiveram lugar, faltando apenas o workshop de marketing de guerrilha em Dubrovnik, que terá lugar no final deste mês. De 25 a 28 de abril, 90 estudantes deslocar-se-ão à cidade croata para criar conteúdos vídeo destinados a incentivar o voto dos jovens.

Os estudantes deverão aprender técnicas de marketing de guerrilha antes de irem para as ruas de Dubrovnik fazer os seus vídeos e editá-los para serem publicados antes das eleições.

Dos três grupos anteriores, já existem 350 vídeos em linha nas plataformas de redes sociais da EucA. Os conteúdos dirigidos aos jovens pelos jovens têm mais probabilidades de suscitar interesse, uma vez que colocam os assuntos importantes num contexto compreensível.

O peso das redes sociais

De acordo com os resultados do Inquérito à Juventude do Parlamento Europeu de 2021, os jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos obtêm as suas notícias em igual medida nas redes sociais e nos sítios Web de notícias (ambos com 41%).

A EucA, que representa mais de 18 mil estudantes em 17 países da UE, constatou que ainda existem alguns obstáculos importantes ao envolvimento dos jovens.

"Em primeiro lugar, muitos jovens não sabem o suficiente sobre a União Europeia e o seu funcionamento. Consideram a UE distante da sua vida quotidiana e têm uma falta de confiança geral no sistema político, pois sentem-se sub-representados."

"Além disso, os jovens podem não ter acesso a informação suficiente sobre o processo de votação, os candidatos e as questões políticas, o que os pode desencorajar de participar. Por último, os jovens têm um sentimento de desinteresse ou de desconexão relativamente à sua potencial influência nos processos de decisão política. Alguns podem acreditar que o seu voto não conta ou não fará a diferença no resultado de uma eleição."

Numa época em que os meios de comunicação social dominam a forma como as pessoas recebem as notícias, a campanha Gen Z Votes centra-se na luta contra a desinformação, dando aos jovens eleitores a possibilidade de se envolverem na criação de conteúdos promocionais das eleições, com o objetivo de transformar o voto dos jovens num dos blocos demográficos mais fortes nas próximas eleições para o PE.