Além da data de estreia do segundo capítulo de Squid Game, foi anunciado que a série de sucesso foi renovada para uma terceira e última temporada, que será lançada em 2025.

PUBLICIDADE

"Já passaram três anos, estão prontos para jogar outra vez?"

A segunda temporada da série de drama coreana, Squid Game, tem finalmente uma data de lançamento, com a Netflix a revelar hoje que a nova temporada vai estrear a 26 de dezembro.

O teaser trailer da nova temporada tem como tema os Jogos Olímpicose é subtilmente angustiante. Mostra o início de uma prova de atletismo, com os corredores vestiddos com os infames fatos de treino verdes a ultrapassarem gradualmente os atletas e a tropeçarem à medida que avançam. Depois, passamos para os guardas e para o "Front Man", que faz a pergunta sinistra: "Já passaram três anos, estão prontos para voltar a jogar?"

No final do teaser surgiu uma surpresa, tendo sido revelado que Squid Game foi renovado para uma terceira e última temporada, que será lançada em 2025.

Veja o trailer abaixo:

O criador, diretor e produtor executivo da série, Hwang Dong-hyuk, publicou uma carta aos fãs na qual escreveu: "Estou entusiasmado por ver a semente que foi plantada na criação de um novo Squid Game crescer e dar frutos até ao final desta história. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para vos trazer mais uma aventura emocionante".

Um grande presente de Natal...

De acordo com a descrição oficial da segunda temporada, a história vai centrar-se no jogador 456, que jurou vingança no final da primeira temporada: "Três anos depois de ganhar o Squid Game, o jogador 456 continua determinado a encontrar as pessoas por trás do jogo e a pôr fim ao seu desporto cruel. Usando esta fortuna para financiar a sua busca, Gi-hun começa pelo mais óbvio: procurar o homem de fato elegante que joga ddakji no metro. Mas quando os seus esforços finalmente dão resultados, o caminho para derrubar a organização revela-se mais mortífero do que ele imaginava: para acabar com o jogo, ele precisa de voltar a entrar nele."

Tal como anunciado anteriormente, Lee Jung-jae - que ganhou um Emmy pelo papel de Gi-hun / Player 456 - voltará a ser o protagonista, juntamente com Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo.

A primeira temporada de Squid Game estreou na Netflix em setembro de 2021 e tornou-se um fenómeno mundial, ultrapassando Stranger Things e Bridgerton para se tornar a série original mais assistida de todos os tempos.

A série recebeu 14 indicações ao Emmy com seis vitórias. Estas incluem uma vitória para Hwang para melhor realizador de uma série dramática, uma para Lee para melhor ator de uma série dramática e outra para Lee You-mi para melhor atriz convidada de uma série dramática.

Vemo-nos em dezembro, quando o verdadeiro jogo começar...