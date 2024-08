Músicas da cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris batem recordes

A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris colocou três artistas franceses no topo das canções mais pesquisadas do Shazam.

Desde a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, no domingo à noite, "Nightcall", de Kavinsky, tornou-se a canção mais vezes "shazamed" num só dia, ou seja, pesquisada na famosa aplicação de identificação de músicas shazam.

Para além disso, as 22h50 de domingo, 11 de agosto, foi o minuto mais "shazameado" da história. Chamemos-lhe o efeito olímpico francês.

A canção foi tocada pelo artista electro-pop francês, Kavinsky, durante a cerimónia de encerramento no Stade de France, um espetáculo imaginado por Thomas Jolly, que prestou homenagem ao movimento musical French Touch.

Kavinsky atuou ao lado de duas outras bandas francesas, Phoenix e AIR, bem como da artista francesa Angèle, do rapper cambojano VannDa e de Ezra Koenig, dos Vampire Weekend.

Os músicos juntaram-se para interpretar um medley de canções, e entre as faixas estava o êxito de Kavinsky "Nightcall", que explodiu na cena cultural depois de ter sido utilizado no filme Drive, em 2011, protagonizado por Ryan Gosling.

Atualmente, "Nightcall" ocupa o primeiro lugar na tabelaTop 200 Global do Shazam, seguida de "Lisztomania" dos Phoenix, que a banda tocou em primeiro lugar durante o set olímpico, e de "Birds of a Feather" de Billie Eilis, também interpretada na cerimónia de encerramento.

Os Phoenix também têm canções na quinta, sexta e décima posição, com "If I Ever Feel Better", "1901" e "Tonight (feat. Ezra Koenig)", respetivamente.

Os AIR também têm estado a colher os frutos do efeito dos Jogos Olímpicos, já que a sua canção "Playground Love" - que foi apresentada no filme de 1999 "As Virgens Suicidas " - entrou no Top 10 do Shazam esta semana, na oitava posição.

Por isso, se quer melhorar o seu perfil musical, parece que os Jogos Olímpicos são o caminho a seguir.

Contudo, por muito bem-vindo que seja o impulso e impressionante a quebra de recordes, as faixas de Kavinsky, Phoenix e AIR ainda estão muito atrás das canções mais "shazamadas" de todos os tempos, que são "Dance Monkey" de Tones And I, "Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)" de Gotye e "Let Her Go" de Passenger.

Ainda assim, o French Touch continua vivo e de boa saúde.